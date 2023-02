ABC x Fortaleza terá torcida única dos donos da casa após recomendação do Ministério Público

A torcida do Fortaleza não terá acesso ao jogo contra o ABC, sábado (4), às 18h30, no estádio Frasqueirão-RN, pela Copa do Nordeste de 2023. A decisão ocorreu após recomendação do Ministério Público, que indicou torcida única, dos donos da casa, para evitar casos de violência entre os torcedores.

Luiz Eduardo Marinho Promotor de Justiça “O interesse primordial é a proteção do torcedor de bem. A torcida única tem se mostrado um remédio eficaz”.

Ao Globo Esporte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que estará monitorando uma possível movimentação de torcedores do Fortaleza para o Rio Grande do Norte.

No Nordestão, o time cearense tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias, liderando o Grupo A, com seis pontos. O ABC está na 5ª posição do Grupo B e ainda não pontuou, com uma derrota.

