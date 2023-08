ABC rescinde com goleiro Simão e equipe potiguar terá nove desfalques contra o Ceará

O ABC comunicou, na tarde desta sexta-feira, (4), que o goleiro Simão, não integra mais a equipe abecedista. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, que informou que a rescisão foi feita em comum acordo. Diante desse cenário, o clube potiguar vai enfrentar o Ceará pela Série B com seu terceiro goleiro, já que Simão rescindiu e o goleiro Welligton precisou ser submetido a uma cirurgia no ombro.

"A diretoria abecedista comunica que o goleiro Simão não faz mais parte do elenco alvinegro. O atleta e a direção de futebol conversaram e, em comum acordo, foi acertado o encerramento do contrato para a sequência da temporada", informou o clube nas redes sociais.

DESFALQUES PARA A PARTIDA

O ABC chega para a partida com um desafio para o treinador Allan Aal. Isso porque nove jogadores estão fora do duelo contra o Ceará pela Série B. O goleiro Welligton, afastado em decorrência de uma cirurgia no ombro, desfalque a equipe, além dele, Walfrido (cirurgia no joelho), Daniel (fratura na fíbula), Gedeilson (lesão muscular na coxa), Alemão (contusão no joelho), Jean Patrick (lesão muscular na coxa), Wallyson (dor no tornozelo), Afonso e Wellington Reis são as ausências para a partida.

Thonny Anderson também não joga. O joador foi afastado pelo clube após ser denunciado por suspeita de manipulação de resultados. Além dele, Felipe Garcia também está afastado em decorrência do abandono dos treinos.