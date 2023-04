ABC pode ter até 4 desfalques contra o Ceará; saiba quem são

O ABC é o próximo adversário do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro em jogo neste domingo (30), às 18 horas no Frasqueirão, em Natal (RN). O time potiguar ainda não pontuou na Série B após duas rodadas e atuou na quinta-feira em Porto Alegre (RS), pela Copa do Brasil diante do Grêmio.

A equipe do técnico Fernando Marchiori empatou em 1 a 1 e foi eliminada, poupando cinco titulares - os zagueiros Afonso e Richardson, o volante Wellington Reis, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o atacante Fábio Lima -, todos poupados devido ao desgaste da temporada.

Desfalques

E para o confronto com o Vovô, o ABC pode ter até 4 desfalques. O atacante Júnior Todinho, o volante Walfrido e meia Bruno Lima estão lesionados.

Já o centroavante Felipe Garcia está suspenso, após expulsão diante do Vitória na rodada anterior da Série B.