A quatro dias da votação da SAF do Fortaleza, Paz convoca torcedores a ‘participar da história’

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, convocou os sócios-torcedores aptos para participar da Assembleia Geral de votação para aprovação do novo estatuto do clube e criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que acontece neste sábado (23), no Pici.

“É um processo democrático. O convite é que o torcedor se faça presente para votar. Independente da sua opinião, esteja lá para participar da vida do Fortaleza, da história do Fortaleza, de uma definição que julgamos importantíssima”, disse o presidente em vídeo.

No último sábado (16), o Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, por 75 votos a 1, que fosse realizada uma votação para a definição da SAF do Fortaleza. A aprovação contou com a participação de oito ex-presidentes do clube cearense.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Nós entendemos que é o passo a ser dado. Essa diretoria, que nos últimos anos tem trabalhado, entregue resultados para o Fortaleza, a nível estrutural, administrativo, financeiro, e as diversas conquistas esportivas, o pentacampeonato estadual, cinco anos na Série A, presença em Libertadores, campanha histórica na Sul-Americana, e diversos jogos e tabus que foram quebrados dando alegria ao nosso torcedor, essa diretoria acredita que esse é o movimento que tem que ser feito para que o Fortaleza siga competitivo, atuando em alto nível. Eu, pessoalmente, vou votar sim.

VEJA O VÍDEO NA ÍNTEGRA

Podem participar da votação associados proprietários e associados torcedores que estejam aptos (atender aos prazos estatutários de associação aplicáveis a cada caso, estar regular e adimplente até a mensalidade referente ao mês de agosto de 2023).

A votação acontece no próximo sábado, dia 23 de setembro, de 8h30 às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.