A provável escalação do Ceará contra o Fortaleza no Clássico-Rei

O Ceará pode ter até três desfalques para enfrentar o Fortaleza no Clássico-Rei deste sábado (8), pelo Campeonato Cearense 2025. No último jogo contra o CSA, o Vovô divulgou o balanço do departamento médico, que conta com o atacante Bruno Tubarão e os laterais Nicolas e Rafael Ramos.

O desfalque certo no Alvinegro será Rafael Ramos, que segue sob os cuidados médicos em recuperação de uma cirurgia feita no tornozelo; o lateral se lesionou nos primeiros minutos da partida de estreia do Vovô na temporada contra o Tirol e ainda não tem previsão de retorno.

Da mesma forma, Bruno Tubarão segue em fase de transição, realizando sessões de fisioterapia e fortalecimento muscular para se recuperar de uma lesão sofrida no final de 2024. Já na lateral-esquerda, Nicolas, por sua vez, se recupera de um quadro de virose.

O treinador Léo Condé deve levar a campo a seguinte equipe titular contra o Fortaleza: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Ramon Menezes, Marllon e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon.





Fortaleza e Ceará entram em campo no próximo sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar o Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025.



