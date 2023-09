A pedido da Sesporte, jogo do Ceará na Série B pode mudar para o PV; clube avalia

A partida entre Ceará e Sampaio Corrêa, marcada para o dia 14 de outubro, válida pela 32ª da Série B do Brasileiro, pode mudar do Castelão para o estádio Presidente Vargas. O pedido é da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), mas a diretoria do Alvinegro ainda não concordou com a alteração.

A ideia da Sesporte é aproveitar o período de Datas-Fifa em outubro, que será compreendida entre os dias 9 e 17, para ter um intervalo de onze dias sem jogos, com o intuito de preservar o gramado e fazer outros trabalhos, como a inserção de novos telões, iluminação e manutenção em cadeiras.

A secretaria chegou a enviar ofício diretamente para a CBF, solicitando a troca de local da partida, mas a Confederação respondeu que só faz alterações com pedido da Federação local ou do clube mandante.

Alvinegro analisa

O Ceará analisa o pedido e ainda não fez nenhuma solicitação de mudança de local da partida contra o Sampaio Corrêa. O Vovô vive um momento de tentar se aproximar do G-4 da Série B, na luta por acesso e não se sabe como estará a situação do Alvinegro na 32ª rodada. Leva-se em conta que a capacidade do PV é de apenas 20.166 torcedores.

O Diário do Nordeste procurou a Sesporte para comentar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.