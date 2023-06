A Copa São Pedro, de futebol amador, tem início neste domingo no Interior do Ceará

Tem início neste domingo (25), mais uma edição do tradicional Copão São Pedro, competição amadora de futebol, realizada na cidade de Jucás, no interior do Ceará. O campeonato acontece desde 1991 e essa será a 33ª edição do torneio.



A competição, conhecida como a Libertadores do futebol amador, terá 50 mil reais em premiação. O Copão é disputado em formato de Copa, com fase de grupos e mata-mata. Os times estão divididos em duas divisões, sendo a segunda divisão e a primeira divisão, que conta com equipes mais qualificadas.



Calendário

O torneio se estende por todo o segundo semestre do ano, tendo a final das duas divisões marcadas para o dia 19 de novembro de 2023. Todos os jogos são disputados na Arena Souzão, em Jucás.



Maior campeão

Na última edição da competição, a Seleção de Pedra Branca se sagrou campeã, após vencer o Flamengo da Muriçoca nos pênaltis, por 5 a 4. O maior campeão da história é o São Pedro, que acumula 6 títulos, mas não vence desde 2007.

Expectativa

Um dos organizadores da competição, Antônio Filho, presidente do Iguatu - que disputa o Campeonato Cearense profissional e Série D do Brasileiro - falou sobre a realização de mais um Copão São Pedro.



“É uma competição que já é muito tradicional aqui em toda Jucás e região. Sem dúvidas é o maior campeonato amador do interior do Ceará e um dos maiores do nordeste. Fico muito feliz por estar chegando o início de mais uma edição. Está tudo pronto, a Arena está em perfeito estado, esse ano fizemos diversas melhorias, a iluminação está impecável, o gramado em perfeito estado. As equipes quando vem enfrentar o Iguatu pela Série D, treinam e se preparam na Arena, o que mostra que tem uma ótima qualidade. Esperamos que seja mais uma edição muito boa, com bons jogos, ótimos jogadores e que no final, o melhor saia campeão”, disse.