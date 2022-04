9 de Outubro x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30min (de Brasília), para enfrentar o 9 de Outubro, pela 1ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Jocay, em Manta, litoral do Equador.

Palpite para o jogo



Ficha técnica | 9 de Outubro x Internacional

Local: Estádio Jocay, em Manta (EQU)

Data: 06/04/2022 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andres Merlo (ARG)

Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo González (ARG)

Transmissão: Conmebol TV

Prováveis escalações

9 de Outubro: Jorge Pinos; Marco Cangá, Kevin Becerra, Darwin Torres e Geovanny Nazareno; José Cazares, Renny Jaramillo, Mauro da Luz e Danny Luna; Ricardo Phillips e Newton Williams. Técnico: Juan Carlos León

Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Mauricio, Edenilson e Taison; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina