4 motivos para o Ceará tratar o jogo contra o Mirassol como uma decisão na Série A

O Ceará terá nesta quarta-feira (23) uma decisão na Série A do Brasileirão 2025, contra o Mirassol. A partida precisa ser encarada com muita seriedade pelo Alvinegro de Porangabuçu diante do momento de turbulência na reta final do primeiro turno do torneio.

Jogando em casa, diante do seu torcedor, o time comandado por Léo Condé quer somar três pontos e subir na tabela de classificação, mas terá pela frente um adversário que faz grande campanha na elite. Veja 4 motivos para o Vovô tratar o jogo como uma decisão:

1 | Último jogo antes de sequência muito difícil

Legenda: Pedro Henrique em jogo do Ceará contra o Palmeiras, na Copa do Brasil 2025 Foto: Kid Júnior/SVM

Depois de enfrentar o Mirassol, o Ceará enfrentará, em sequência, todas as equipes que atualmente compõem o G-4 do Brasileirão: Cruzeiro (fora), Flamengo (casa), Palmeiras (fora) e RB Bragantino (casa). Uma série de partidas complicadas para o Vovô.

Vencer o Mirassol seria de grande importância no sentido de classificação, mas também do ponto de vista emocional, para recuperar a confiança antes de quatro jogos difíceis. Por outro lado, uma derrota faria o Vovô encarar a sequência com um peso ainda maior.

2 | Quatro derrotas nos últimos cinco jogos

Legenda: Bruno Tubarão na derrota do Ceará para o Atlético-MG Foto: Kid Júnior/SVM

O peso maior diante de uma eventual derrota para o Mirassol seria principalmente pelo fato da quantidade de jogos perdidos pelo Ceará no recorte mais recente. São quatro derrotas sofridas nas últimas cinco partidas disputadas na Série A do Brasileirão 2025.

O jogo contra o Mirassol, portanto, surge como uma oportunidade do Vovô quebrar a sequência negativa, que foi agravada pelo fato da equipe ter perdido os dois últimos jogos, contra Corinthians, no Castelão, e contra o Internacional, no Beira-Rio.

3 | Perdeu as duas últimas como mandante

Legenda: Lucas Mugni na derrota do Ceará para o Corinthians Foto: Stephan Eilert/CearaSC

O que vinha funcionando como um dos trunfos do Ceará no primeiro semestre de 2025, não funcionou muito bem nos últimos tempos: o fator mandante. A equipe, que até junho estava invicta em casa, perdeu os dois últimos compromissos como mandante na Série A.

No dia 1º de junho, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, e no dia 16 de julho foi derrotada também por 1 a 0 para o Corinthians. O jogo contra o Mirassol surge como oportunidade de voltar a ter o “fator mandante” como um trunfo do time de Léo Condé.

4 | Distância para a zona de rebaixamento

Legenda: Pedro Raul na vitória do Ceará sobre o Sport, que está na zona de rebaixamento da Série A Foto: Kid Júnior/SVM

A gordura construída pelo Ceará no início do Brasileirão está diminuindo, principalmente após as quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A distância para o Z-4, que já chegou a ser de sete pontos, caiu para quatro atualmente, com o Vovô ocupando a 11ª colocação.

A situação não chega a ser preocupante, pois diante da boa campanha no início da competição, o time tem pelo menos uma rodada de margem para a zona. Mas precisa encarar o jogo contra o Mirassol como uma chance de aumentar essa distância.