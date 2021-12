3ª etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo 2021 ocorre neste fim de semana; veja detalhes

O município do Eusébio recebe neste fim de semana a 3ª etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo de 2021. As provas ocorrem no sábado (3) e no domingo (4), a partir das 10h, com duas categorias participantes: protótipos e marcas.

Ao todo, cerca de 300 pessoas trabalham diretamente com as 30 equipes envolvidas na competição. A premiação vai para os três primeiros colocados, que receberão troféus. As provas serão no Autódromo Internacional Virgílio Távora.

O torneio é realizado pela Federação Cearense de Automobilismo, filiada à Confederação Brasileira de Automobilismo. Os favoritos são:

Categoria Marcas A:

Paulo Felisberto

Eduardo Bacarim

Beto Pontes

Categoria Marcas B:

Thiago Teixeira

Juliano Felisberto

Kiko Maiani

Categoria Protótipos Dragão:

Alexandre Roncy

Minho Pimentel

Edmard Neto

Categoria Protótipos A:

Tibúrcio Frota

Lutianne Soares

Mauricio Sleiman

Protótipos Super Turismo:

Fernando Pessoa

Pedro Moura

Alessandro Sá

