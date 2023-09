3ª Edição Sertões Kitesurf no Ceará começa na próxima segunda-feira (11)

O maior rally de kitesurf de longa distância do planeta chega à sua terceira edição. Entre os dias 11 e 16 de setembro, o XP Sertões Kitesurf reunirá não só os destaques brasileiros, mas também feras de outros sete países.

A Praia do Cumbuco, em Caucaia será novamente o ponto de partida. Após os três primeiros dias em linha, com chegadas em Trairi, Itarema e Cruz, o quarto testará os competidores com um percurso em laço - largada e chegada na Praia do Preá, considerada uma das mecas do esporte. Camocim marcará a consagração dos vencedores nas sete categorias, no masculino e no feminino.

"Esse ano implementamos um novo conceito em provas de kitesurf, o Endurance. Não basta um atleta ser bom em fazer downwind e ser rápido. Agora também conta a preparação física, a estratégia e a tática, que passam a ser parte fundamental da prova.", declarou Marcelo Gervini, diretor técnico do evento.

Legenda: A abertura da competição ocorre no dia 11 no Cumbuco Foto: Ale Carnieri / Divulgação

Categorias

Uma delas é novidade no Sertões Kitesurf 2023: a Wing Pro, disputada nas pranchas equipadas com o Foil, uma quilha em forma de asa que mantém o velejador acima da lâmina d'água e é impulsionada por uma vela (wing ou asa) segurada diretamente pelo atleta, sem cabos. Uma modalidade para quem conta com maior experiência, considerada ainda mais radical.

Mas há espaço para todos os níveis de preparo. Os profissionais competirão na Elite, que fará os percursos mais longos, a exemplo da Pro, destinada a amadores de alta performance. Na soma dos cinco dias, eles farão cerca de 460 quilômetros, vários deles em upwind, ou contravento, sempre um complicador. Já Pro Jr., Adventure, Master (45 a 54 anos) e Gran Master (55 anos +) encararão cerca de 330km pelo litoral cearense.

Legenda: O Rally das águas volta ao Ceará Foto: Marcelo Machado de Melo / Divulgação

A Experience vai reunir os participantes que não podem fazer a prova completa e terão a chance de participar nos dois últimos, ou apenas no último dia.

Como já é tradição, o XP Sertões Kitesurf vai promover um tira-teima entre especialistas de diferentes vertentes do kitesurf: do freestyle (manobras em estilo livre) ao big air (ondas grandes), passando pelo race (regatas) e, é claro, pelo downwind, bastante praticado, inclusive sem caráter competitivo.

A diversão e a experiência não ficarão limitadas à água. Todos os dias acontecerá o Sunset, um momento de interação emoldurado pelo belo pôr do sol da região. E um luau será atração no segundo dia, em Itarema.

Ação Social

Assim como no Rally, o Sertões tem o compromisso de fazer a diferença por onde passa. Mais uma vez vai deixar o seu legado por meio da SAS Brasil - Saúde e Alegria no Sertões.

No 3o. XP Sertões Kitesurf a base de atendimento médico será nas cidades de Cruz, Acaraú e Camocim (CE), com foco em zerar as filas do SUS para as especialidades médicas: oftalmopediatria, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, otorrinolaringologia, alergologia, clínica médica, nutrição e odontopediatria, com a expectativa de beneficiar 3.500 pessoas.

SAS Brasil em números

Durante o Sertões KiteSurf 2023 a caravana itinerante da SAS embarca na rota do Sertões Kitesurf com a expectativa de beneficiar 1.250 pessoas ao longo das cidades de Acaraú, Cruz e Camocim.

A iniciativa levará as Unidades Móveis de Saúde - carretas adaptadas com consultórios médicos e tecnologia de ponta - onde profissionais da saúde, estudantes e profissionais de outras áreas realizarão atendimento, exames e procedimentos em diversas especialidades. Serão 3 cidades beneficiadas, com 5 dias de atendimentos e 45 voluntários. A expectativa é de 3.570 pessoas beneficiadas, 3.300 atendimentos realizados e 1.250 de pessoas atendidas.