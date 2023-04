26ª edição do passeio ciclístico do Sesc acontece nesta segunda-feira (1º); veja como se inscrever

Acontece nesta segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, a 26ª edição do CicloSesc, passeio ciclístico promovido pelo Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc Ceará) e que acontece em dez cidades do estado. As inscrições para os interessados em participar do passeio estão abertas até esta sexta-feira (28).

Os interessados devem realizar a inscrição em uma unidade do Sesc Ceará e fazer a doação de 2kg de alimentos, que serão destinados ao Mesa Brasil Sesc, banco de alimentos. Participantes menores de 18 anos devem ser inscritos por seus responsáveis. O passeio acontece em Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, São Gonçalo, Quixeramobim, Ibiapina, Crateús e Aracati.

Os ciclistas devem levar suas próprias bicicletas no dia do passeio, quando recebem camisa e kit lanche, além de participarem de atividades diversas e sorteios de brindes e bicicletas. A concentração inicia com uma hora antes da largada. Durante o trajeto, os ciclistas serão acompanhados por ambulância, caminhão de apoio, agentes de trânsito, batedores e um trio elétrico.

Em Fortaleza, a concentração acontece no Sesc Fortaleza (Avenida Duque de Caxias, 1701), a partir das 06h. Às 7h, é dada a largada para o percurso de aproximadamente 17,5 quilômetros, sendo percorridas grandes avenidas de Fortaleza, como as avenidas Leste-Oeste, Beira Mar, Abolição e Duque de Caxias.