2ª rodada do quadrangular da permanência começa nesta sexta-feira e pode definir 1º rebaixado

O quadrangular da permanência do Campeonato Cearense tem sequência com a 2ª rodada e pode definir primeiro rebaixado.

Cariri pode cair no fim de semana

Nesta sexta-feira (21), o Floresta x Iguatu se enfrentam, às 19 horas, no Domingão. O Azulão tem 3 pontos, da vitória diante do Cariri na 1ª rodada. O Verdão tem 1 ponto, do empate fora de casa com o Barbalha.

No sábado (22), Cariri e Barbalha se enfrentam no Romeirão, às 16 horas, no Romeirão. O time juazeirense não pontuou e pode ser rebaixado já esta rodada caso perca para o Barbalha, que tem 1 ponto da 1ª rodada.

Como os dois últimos colocados são rebaixados para a Série B após 3 rodadas, caso o Cariri não pontue amanhã, ele não poderia mais ultrapassar o Barbalha, que chegaria aos 4 pontos se vencê-lo, e por Iguatu ou Floresta, já que um deles terá 4 ou 6 pontos ao fim da rodada.

Iguatu pode garantir permanência hoje

Único clube com 3 pontos após a 1ª rodada, o Iguatu pode garantir a permanência nesta sexta-feira (21). Se o Azulão vencer, chega aos 6 pontos e não poderá mais ser ultrapassado por dois de seus três adversários, garantido permanência na elite com uma rodada de antecedência.

