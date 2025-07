2ª Meia Maratona do BNB Clube abre inscrições para prova no dia 20 de julho

Com expectativa de superar o sucesso da edição anterior, a 2ª Meia Maratona do BNB Clube está oficialmente com inscrições abertas. O evento será realizado no próximo dia 20 de julho. Após reunir mais de 3 mil corredores em sua estreia, a corrida retorna com três percursos distintos: 5 km, 10 km e 21 km, atendendo tanto iniciantes quanto atletas de alta performance, com largada na sede do clube, localizada no bairro Aldeota.

As inscrições estão disponíveis até o dia 15 de julho, com valores que variam entre R$ 100 e R$ 120, dependendo do perfil do participante. Idosos e atletas com deficiência têm direito à meia-entrada.

Trajeto e estrutura

O percurso principal (21 km) promete um desafio técnico e visual marcante, passando por vias importantes como a avenida Santos Dumont, avenida Dioguinho e retornando pela região da praia da Sabiaguaba, com chegada novamente ao BNB Clube. O tempo limite para a Meia Maratona será de três horas, mas corredores de elite devem completar o trajeto em pouco mais de 1h15.

A organização garante uma estrutura robusta de apoio, com pontos de hidratação, atendimento médico e até atrações musicais ao longo do percurso. Na prova principal, haverá também carbogel de reposição energética para os corredores.

Kit do atleta e responsabilidade social

Os kits da prova incluem camiseta, número de peito e brindes. A retirada será realizada nos dias 18 e 19 de julho, na sede do BNB Clube. Para receber o kit, os atletas devem apresentar documento com foto, comprovante de inscrição e doar 1 kg de alimento não perecível, em uma iniciativa solidária da organização.