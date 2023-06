13 jogadoras do Brasil vão usar chuteiras 100% projetada para mulheres na Copa do Mundo; veja fotos

A Copa do Mundo feminina de 2023 vai contar com suas exclusividades. Além dos trajes feitos especificamente para a viagem da Seleção Brasileira para o país sede do Mundial, 13 jogadoras do Brasil vão usar uma chuteira feita 100% dedicada e projetada às mulheres. Phantom Luna, da Nike, tem detalhes pensados na melhoria da desenvoltura do jogo feminino de futebol.

A chuteira segue dicas dadas pelas jogadoras profissionais. As atletas participaram de todas as etapas de produção das chuteiras que contou com mais de dois anos de pesquisa, ensaios, design e styling.

A Phantom Luna trm padrão circular de travas, perto dos dedos, que dá a medida exata da tração. Além de ser mais firme nos arredores dos tornozelos.

Debinha, jogadora da seleção brasileira, foi a principal personagem na campanha da marca para a divulgação do calçado. "A chuteira é a minha arma em campo e essa, em especial, representa uma grande conquista para o futebol”, disse a jogadora.

QUEM USAR A CHUTEIRA

Bruninha

Rafaelle

Kerolin

Luana

Adriana

Ana Vitória

Ary Borges

Andressa Alves

Bia Zaneratto

Debinha

Tainara (suplente)

Aline Gomes (suplente)

Angelina (suplente)

VEJA CHUTEIRA

Legenda: Chuteira Phantom Luna Foto: Divulgação/Nike

