12 jogadores ex-Ceará conquistaram o acesso à Série A do Brasileirão; veja nomes

Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO foram as equipes que conquistaram o acesso na Série B do Brasileirão 2023. Nos elencos destas equipes, estão 12 jogadores com passagem pelo Ceará, que terminou a Série B na 11ª posição, sem conquistar o acesso.

Destes 12 jogadores, dois ainda pertencem ao Ceará: o lateral-esquerdo Kelvyn, emprestado ao Juventude, e o atacante Hygor, emprestado ao Criciúma. Ainda não há confirmação se os atletas serão aproveitados no Vovô em 2024.

Legenda: Kelvyn, lateral do Ceará, em ação durante jogo Foto: Kid Júnior / SVM

VEJA A LISTA COMPLETA

Matheus Trindade (Vitória)

Osvaldo (Vitória)

Iury Castilho (Vitória)

Mateus Gonçalves (Vitória)

Léo Gamalho (Vitória)

Kelvyn (Juventude)

Cristovam (Criciúma)

Hélder Santos (Criciúma)

Felipe Vizeu (Criciúma)

Hygor (Criciúma)

Airton (Atlético-GO)

Matheus Peixoto (Atlético-GO)

O Ceará terminou a Série B do Brasileirão 2023 na 11ª colocação, somando 50 pontos após as 38 rodadas da competição. A distância para o Atlético-GO, primeiro time do G-4, foi de 14 pontos.

O Alvinegro de Porangabuçu disputará a Série B mais uma vez na temporada 2024. O time cearense tem como grande objetivo da temporada o retorno à elite do Campeonato Brasil.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.