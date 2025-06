11ª rodada foi ruim para os times cearenses; veja posições de Ceará e Fortaleza após os jogos

Com todos os jogos da 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2025 realizados, Ceará e Fortaleza, como representantes do estado na elite nacional, já sabem as suas respectivas posições na tabela.

Na rodada, o Vovô perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0, no domingo (1°), na Arena Castelão, com 50 mil alvinegros e clima de festa pela comemoração do aniversário de 111 anos do time. Já o Tricolor, foi goleado por 5 a 0 pelo Flamengo, em confronto realizado também no domingo e mesmo horário que o jogo do Vovô, às 18h30, fora de casa, no Maracanã. Com o placar elástico e o empate do Vitória com o Corinthians, o Leão entrou na zona de rebaixamento.

Com o revés, culminando na perda da invencibilidade como mandante na competição, o Ceará perdeu quatro posições e ocupa a décima posição do Brasileirão, com 15 pontos conquistados. Já o Fortaleza, com o placar humilhante e que escancara a má fase do clube, está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, sendo o primeiro time dentro do Z-4.

Flamengo | 24 pontos

Cruzeiro | 23 pontos

RB Bragantino | 23 pontos

Palmeiras | 22 pontos

Fluminense | 20 pontos

Bahia | 18 pontos

Mirassol | 17 pontos

Atlético Mineiro | 17 pontos

Botafogo | 15 pontos

Ceará | 15 pontos

Corinthians | 15 pontos

Grêmio | 15 pontos

São Paulo | 12 pontos

Internacional | 11 pontos

Vasco | 10 pontos

Vitória | 10 pontos

Fortaleza | 10 pontos

Santos | 8 pontos

Juventude | 8 pontos

Sport | 3 pontos

Como próximos compromissos dos times cearenses, o Ceará enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em confronto que tinha sido adiado válido pela décima rodada, enquanto o Fortaleza enfrenta o Santos, na próxima quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Castelão.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto.