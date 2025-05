Ênio, do Juventude, é investigado pelo MP por suspeita de manipulação em jogo do Fortaleza

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MP-RS) cumpriu dois mandados de busca nesta terça-feira (20), um deles na casa do atacante Ênio, do Juventude, em Caxias do Sul (RS). O Gaeco investiga o atleta e outros suspeitos por suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

O jogador é suspeito de ter recebido dois cartões amarelos, em duas partidas pela Série A do Brasileiro deste ano, com o suposto objetivo de favorecer apostas. Segundo o Gaeco, a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria recebido um alerta das casas de apostas, no dia 10, por movimentações acima do considerado normal para um cartão envolvendo o jogador e outras pessoas ligadas ao alvo, no mês passado e também em maio.

Um dos mandados de busca foi no próprio estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador, segundo os responsáveis pela investigação. Em nota, a direção do Juventude informou que também forneceu acesso ao centro de treinamento.

"Reiteramos nosso compromisso com a integridade e a transparência, e continuamos à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário", registrou o Juventude. "O clube seguirá atento aos desdobramentos desta ação e tem total interesse em acompanhar o completo esclarecimento dos fatos".

Os investigadores tiveram deferidas ordens judiciais para localizar documentos, mídias e até telefones celulares dos suspeitos. "Com este material, o MPRS pretende identificar outros suspeitos envolvidos. A investigação continua", informou o Gaeco.

De acordo com os investigadores, os crimes apurados investigados são os de organização criminosa, artigo 198 da Lei Geral de Esporte e, ainda, eventual estelionato associado. O artigo 198 trata de "solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsificar o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

INICIATIVA DA CBF

O Gaeco revelou após cumprir os mandados de busca que a investigação teve início após pedido da CBF, que já estaria suspeitando de um suposto caso de manipulação de resultados envolvendo o jogador. A operação, portanto, visa buscar provas que confirmem a suspeita inicial.

Trata-se da segunda vez que o atacante do Juventude é colocado sob suspeita de manipulação de resultados - ele já negou qualquer relação com esquemas de apostas. Ênio teve seu nome envolvido em suposto caso de apostas logo na 1ª rodada, quando bets apontaram movimentação incomum para apostas ligadas a um cartão amarelo, que aconteceu, por reclamação contra a arbitragem.

O atacante foi afastado temporariamente pelo clube gaúcho e foi desfalque na partida contra o Botafogo. No entanto, foi reintegrado ao time no dia 8 de abril. No fim de semana, não entrou em campo na partida contra o Fluminense, em Caxias do Sul.