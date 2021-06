Yoga em casa: conheça histórias de quem se beneficia da prática no dia a dia

Quem acompanha os stories no Instagram, lê notícias de celebridades ou mesmo busca por práticas que podem trazer relaxamento ao cotidiano, pode perceber que o yoga está quase sempre presente. Por ser uma atividade de custo relativamente baixo para realizar em casa, o yoga tem ganhado popularidade também em aulas on-line. Mesmo sem o auxílio presencial de um instrutor, alunas e professoras garantem que os benefícios se mantêm e estão sendo fundamentais para atravessar o período atual vivido no mundo. A prática, inclusive, será celebrada em todo mundo no próximo dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga.

No caso de Raquel Amapos, professora de yoga e fundadora do Santosha Yoga Shala (@santosha.yogashala), o primeiro contato ocorreu há sete anos. Na época, ela estava em meio a um processo depressivo. Junto ao psicólogo, decidiu investir em procurar algo que tivesse significado para si. “Então, o yoga representou pra mim, naquele momento, tanto esse gesto, de me movimentar para as coisas que eu acreditava e que eu tinha interesse, como também enquanto prática. Foi muito importante para esse processo que eu estava passando”.

Com o início da pandemia da Covid-19 e a necessidade de adaptar as aulas para a modalidade on-line durante o período de isolamento, Raquel explica que o processo remoto envolve guiar os alunos e indicar os ajustes pela voz, tentando ao máximo se aproximar da conexão que havia no modo presencial. Uma das questões que mudou foi o maior cuidado sobre quais posturas são passadas, pois não há o suporte físico no caso de um eventual desequilíbrio. Segundo Raquel, na modalidade de hatha yoga, as aulas ficam gravadas, como forma de incentivar os alunos a praticarem mais de uma vez por semana.

Legenda: Raquel Amapos, professora de yoga e fundadora do Santosha Yoga Shala. Foto: Divulgação

Sobre os benefícios da yoga para o cotidiano, Raquel explica que a atenção exigida pela prática acaba levando os indivíduos a sempre se observarem e como o corpo reage àquele momento. “É uma prática que está o tempo todo te convidando para respirar. E você trabalhar a tensão e a respiração é você meditar. É a base da meditação, mesmo que seja em movimento, mesmo que seja parada, é um processo meditativo. A meditação traz inúmeros benefícios. No caso do yoga, pensando ele enquanto uma prática de movimento também com asanas (as posturas do yoga), ela vai te trazer os benefícios físicos, de trabalhar um corpo que desintoxica, um corpo mais forte, um corpo mais flexível, um corpo apto para o movimento e eu acredito muito nesse movimento como uma forma de você romper padrões emocionais que estão somatizados no teu corpo e você vai explorar tudo isso a partir de um movimento.”



Fernanda Queiroz, arquiteta e urbanista

Com cerca de dois anos de prática, Fernanda Queiroz explica que a migração para a modalidade on-line não foi imediata. Por ainda não ter o tapete para praticar, ficou alguns meses parada em 2020. Ao retornar, a principal dúvida era se os movimentos estavam sendo feitos da forma correta, algo com a qual foi ganhando confiança com o tempo. “Essa transição foi de muito aprendizado, de ir entendendo o que estava sendo melhor, porque a rotina de pandemia vai mexendo com a gente de várias formas. E o yoga foi tanto isso de ir aprendendo e se ajustando, como também trazendo uma experiência e uma calma de alguma forma”, conta. Além das aulas ao vivo, Fernanda também utiliza as gravações para praticar em outros dias da semana.

Se definindo como “uma pessoa muito agitada”, Fernanda explica que sempre teve dificuldade de parar e ter um momento para si. “É muita ansiedade e, com o yoga na pandemia, os benefícios triplicaram pra mim. Foi muito importante conseguir parar um pouquinho, nem que fosse um pouquinho do dia para parar, concentrar em mim, olhar para os pontos positivos, cuidar de mim. Para esquecer um pouco o que está acontecendo ao nosso redor, mas, ao mesmo tempo, também de criar muita consciência”.

Legenda: Fernanda Queiroz, arquiteta e urbanista Foto: Arquivo pessoal

Raquel Veríssimo, psicóloga e instrutora de ashtanga yoga

Tendo o yoga presente no dia a dia desde 2014, Raquel Veríssimo (@verissimobraquel) notou uma grande diferença na dinâmica de interação com os alunos ao realizarem a migração para o on-line. Com a prática de ashtanga yoga demandando silêncio e correção das posturas por meio do toque, a alteração para guias via áudio foi uma transição necessária.

“O lado interessante disso é que os alunos que às vezes não tinham muita consciência do que era aquele toque, no momento que os ajustes ficaram verbais, eles passaram a ter que ter consciência de tudo que estava acontecendo ali, cada um desses ajustes no corpo deles, já que eles que tinham que fazer aquele ajuste por conta própria, seguindo as nossas orientações verbais”, explica.

Legenda: Raquel Veríssimo, psicóloga e instrutora de ashtanga yoga. Foto: Divulgação

Raquel comenta que percebeu certa resistência no começo, pois a modalidade que leciona é pautada pela forma tradicional que o ensinamento ocorre na Índia, berço do yoga e para onde a instrutora viajou por dois meses entre 2019 e 2020. “Acredito que o pessoal se adaptou bem. Muita gente resistiu no começo, mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram gostando dessa modalidade a ponto que tem gente hoje que nem quer voltar para o presencial.”

Por ser uma prática que trabalha o momento presente, o yoga acaba trazendo foco para o atual, como forma de deslocar o indivíduo de problemas do passado e do futuro, o que resulta na diminuição do estresse e da ansiedade, comenta Raquel Veríssimo.

Luana Ferreira Cavalcante, arquiteta

Com toda uma rotina estabelecida antes de ir para a aula de yoga - que envolvia pedalar cedo até o local - Luana Cavalcante comenta que ficou receosa sobre realizar a prática de forma virtual. Apesar de sentir falta do contato com a instrutora, Luana comenta que novos aprendizados surgiram.

Legenda: Luana Ferreira Cavalcante, arquiteta. Foto: Arquivo pessoal

“Nas posturas mais complexas, uma ajuda para ‘fechar’ faz toda a diferença. Não só para conseguir unir as mãos, torcer mais a coluna, tocar no pé; mas porque acredito que a presença da professora nos deixa mais segura. Mesmo assim, ganhei posturas novas que aprendi a fazer sozinha; enquanto, por fala e no vídeo, a professora ia me guiando, me ensinando o que deveria fazer com meu corpo, onde estava a força e como ajustar certas partes.”

Comparando a prática de yoga com um mergulho no mar, Luana comenta que os benefícios que percebe são a redução nas dores musculares, melhora na regulação do intestino, na capacidade de concentração e o gasto considerável de energia. “A gente transpira que encharca o tapete e nada melhor do que suar e exercitar a mente e o corpo apenas ouvindo a sua respiração. Eu esqueço de todos os problemas durante uma hora inteira comigo.”



Bárbara Cecília, publicitária

Saturada da academia e em busca de uma atividade mais voltada para a respiração, elasticidade do corpo e equilíbrio da mente, Bárbara Cecília começou a praticar yoga em 2018.

Legenda: Bárbara Cecília, publicitária. Foto: Arquivo pessoal

Após o início do período de isolamento social em 2020, optou por continuar a prática na modalidade on-line, mas admite que sentia falta do auxílio da professora para ajustar posturas mais complexas. Após cerca de três meses sem praticar, resolveu apostar novamente na modalidade virtual e retomou a prática. “Fazer yoga em casa e sozinha é bem desafiador, mas os resultados são sempre satisfatórios, trazendo mais saúde para o corpo e para a mente.”