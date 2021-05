Sisi reúne histórias de mães que inspiram

Marina, Lia, Juliana, Monica e Jeritza. Mulheres atravessadas pela maternidade em diferentes contextos. Algumas, mais de uma vez, gerando novas versões de si a cada nascimento. Outras, marcadas pela desafiadora maternidade solo, multiplicando-se em várias para suprir ausências. Cada uma, retrato único de uma mulher que nunca mais foi a mesma pessoa depois de se tornar mãe. E são elas as protagonistas da série #mãesqueinspiram que começa a partir desta quarta-feira, dia 5, e vai até domingo, dia 9.

Legenda: Marina e Bento. Foto: Acervo Pessoal

“Quem me conheceu antes de ter o Bento enxerga nitidamente o quanto mudei para melhor”, escreve Marina Morena, gerente de novos negócios, que abre a série compartilhando sobre sua transformadora experiência como mãe solo. Assim como Marina, a fotógrafa Lia de Paula também é mãe solo e traz o seu relato na quinta-feira. Ela conta como a maternidade a conectou com sua essência artística e reverberou em um projeto fotográfico autoral. “Acredito que foi a minha filha que me mostrou o caminho da fotografia”, escreve Lia.

Legenda: Mônica: mãe de cinco. Foto: Acervo pessoal

E quem tem dois, três, cinco filhos e filhas, o que muda com a chegada de cada um? A fisioterapeuta Ju Pontes, mãe de três, traz sua visão na sexta-feira. “Eu mudei totalmente de uma gravidez para outra”, conta. Na sequência, Monica Koren, consultora de aromaterapia, mãe de cinco, escreve na sexta sobre como se encontrou sendo mãe. “A maternidade foi meu ponto de partida para o autoconhecimento, para eu ter coragem de me olhar verdadeiramente, de me aceitar e de melhorar a cada dia”, diz. Para encerrar a série, a advogada Jeritza Gurgel, colunista da Sisi, compartilha sua história como mãe de gêmeos. “Eu achava que tiraria de letra, mas não foi nada disso”, diz.

