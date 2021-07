Sete dicas para quem está em transição capilar

Nem liso, nem cacheado. Chega uma fase da transição que o cabelo tem duas texturas e fica difícil arrumar no dia a dia. Paciência, bons produtos e informação ajudam muito quem não pensa em desistir de levar a transição até o fim.

Para manter a saúde dos fios nesse momento, alguns cuidados são necessários. Conversamos com especialistas em cabelos crespos e cachos sobre o que não fazer, que tipos de produtos usar e quais são as recomendações essenciais para ativar os cachos e diminuir o drama da fase de transição.

1.Não escovar e usar a prancha todos os dias

É tentador, mas usar a prancha todos os dias traz muitos danos aos cabelos. Como explica a cabeleireira Virgínia Sanchez, especialista em cabelos étnicos, submeter os fios ao calor do equipamento todos os dias prejudica a curvatura do cabelo natural, “pois a tração da escova e da prancha associada ao calor promovem a abertura do cacho”.

2.Não manter o cabelo preso o tempo todo

O cuidado com o couro cabeludo é essencial nesse processo de transição e manter os fios presos o tempo todo acaba prejudicando essa região, como explica a cabelereira Lu Muriell, do Salão Flozô. “Prender o cabelo muito apertado sempre pode causar um alisamento por tração e pode causar queda”. Então o que fazer se não é bom fazer chapinha, nem prender o cabelo por muito tempo? Ficar andando por aí com raiz do cabelo fofa e metade do cabelo liso não é uma opção. A respostas está na próxima dica.

3.Descubra novos penteados

A dica é da cabelereira Lu Muriell. “Tem muito penteado legal na internet que você pode fazer rapidinho, sem precisar ter tanta habilidade assim e poderá disfarçar o crescimento dessa raiz. Dessa forma, você pode manter a autoestima em dia e se manter arrumada”, sugere.

A profissional explica ainda que em determinadas ocasiões, a escova é permitida, mas recomenda que se evite a chapinha ao máximo. “Tem um evento importante? Escova o cabelo, faz babyliss, principalmente nessa parte que está mais lisa. Se você já tem uma raiz maior, ao invés de ficar fazendo escova e chapinha, faz a fitagem”, sugere.

Legenda: Cabeleireira Géssica Hellen alerta para o cuidado ao se fazer escova em salão. Foto: Denise Marçal/Divulgação

4.Cuidado ao fazer a escova no salão

Se vai escovar o cabelo em salão de beleza, muita atenção nessa hora. O alerta é da cabeleireira Géssica Hellen, do Salão Flozô, para o cuidado em relação às escovas usadas nos estabelecimentos. Ela conta que restos de alisantes contidos nas escovas podem acabar passando para o cabelo em transição durante a escovação, retardando todo o processo que você há meses espera terminar. “Se for ao salão, leve sua escova de estimação e seu protetor térmico que dá tudo certo”, indica a profissional.

5.Use produto adequado à fase do cabelo

No início, quando o cabelo não está definido, é melhor usar produtos para os de cabelos crespos/cacheados ou manter o que já se usa? De acordo com Lu Muriell, o mais importante é usar produtos que estimulem o couro cabeludo. O tipo de produto a ser utilizado vai depender do tamanho da raiz.

“Se você tem uma raiz muito longa, se tem mais parte cacheada do que parte com química, pode começar a usar produtos para cabelos cacheados. Mas se o cabelo tem mais partes com química, se você acabou de começar a transição, o ideal é que use produtos para cabelos com química. E faça essa troca de xampu para que seja um xampu que estimula o couro cabeludo. A principal questão é cuidar desse couro cabeludo, desse cabelo que está nascendo", explica a profissional.

6.Investir em tratamento e nutrição

Durante a transição, o cabelo vai precisar massar por tratamentos de hidratação, nutrição e recuperação para restaurar a saúde dos fios. “Eu gosto muito de produtos que contenham jaborandi, alecrins, hortelã e melaleuca, pois são anti-inflamatórios e estimulam a circulação”, indica Lu Muriell.

“A circulação sendo estimulada leva mais nutrientes para esse couro cabeludo e faz com que esse cabelo cresça bem mais forte”, acrescenta. A cabeleireira Virgínia Sanchez indica a manutenção de um cronograma de tratamento com produtos de hidratação, nutrição e reconstrução capilar. "Para hidratação, procure produto que contenham água de coco, goji berry, e outros ativos botânicos. Para nutrição, manteigas naturais como karité, murumuru e outras. Para reconstrução, queratina, extrato de bambu e vitamina A”, sugere.

7.Procure profissionais e fontes confiáveis

Contar com a orientação de profissionais especializados em cabelos crespos e cacheados faz toda a diferença durante a transição. "Procure um profissional especialista em cachos para lhe orientar quanto a produtos adequados, tratamentos, finalizações e também cortes intermediários, antes de fazer o big chop", orienta Virgínia Sanchez.

Seguir as pessoas certas nas redes sociais também pode inspirar nessa fase, especialmente aquelas que possuem um cabelo semelhante ao seu. “A primeira coisa é procurar fontes de conhecimento realmente confiáveis. Tem que ter critério na hora de acompanhar as pessoas, porque daí você vai conseguir ter um direcionamento muito melhor”, opina Lu Muriell.