Os passos firmes de Tane Albuquerque

Tane Sales de Albuquerque é uma mulher rica de mulheres! Em quase metade do seu tempo de vida dedicou-se a embelezar as calçadas da cidade de Fortaleza quando resolveu, juntamente com a filha Maira, abrir a 1ª “boutique” de calçados exclusivamente feminina cheia de estilo e com os lançamentos da moda em sapatos, bolsas e acessórios.

Lógico que foi sucesso imediato, afinal, em meados dos anos de 1980, só existiam grandes sapatarias na cidade que se preocupavam em atender um público de forma geral.

É por isso que hoje a SiSi traz uma mulher que sabe o que é subir no salto e caminhar sem desequilibrar, porque não importam as pedras no caminho, mas a firmeza de cada passo que Tane percorreu.

Quem é Tane Sales de Albuquerque?

Sou uma mulher de 76 anos, casada, mãe de 3 filhos (2 homens e 1 mulher, e avó de 5 netas).

Quando começou a trabalhar?

Comecei a trabalhar muito nova. Meu pai era comerciante. Tinha uma papelaria na Praça do Ferreira. Então, eu o ajudava atendendo os clientes, no balcão da loja. Depois, passei para a gestão da empresa familiar.

O que motivou sair do ramo de papelaria e ir para o ramo de sapatos?

Foi a carência do mercado que não tinha nenhuma loja de sapatos femininos com atendimento personalizado. Procurei treinar e treino até hoje nossas consultoras para atender as clientes como para entender dos produtos que estão vendendo.

Na época sentiu-se, de alguma forma, pressionada pela concorrência?

Não! Fui super bem aceita no mundo empresarial. Motivo de orgulho.

Um sapato pode não mudar para sempre uma mulher, mas que levanta a autoestima, não tenha dúvida!

Qual foi o momento mais difícil nesses 35 anos de comércio?

Superar as crises nas mudanças de moedas com uma inflação altíssima.

Um par de sapatos muda a vida de uma mulher?

Vender sapatos vai além mesmo. Antes, temos que entender a vida daquela cliente, oferecer um café, conversar, saber do que ela precisa, para onde vai e a sua pretensão quando quer usar um calçado bonito. Gostamos também da beleza, da moda, e de ver nossas clientes satisfeitas com um investimento que fizeram para agregarem na sua linguagem corporal. A aquisição da bolsa e dos acessórios podem impactar mais ainda na proposta para a ocasião. Isso é fascinante! Um sapato pode não mudar para sempre uma mulher, mas que levanta a autoestima, não tenha dúvida!

Em 2021, com 35 anos de aposta num tipo de mercado e o sucesso que foi, com gerações assumindo novas posições, como a senhora se sente em ver que seu “feeling” estava certo?

Uma felicidade! Representa a minha união familiar. Temos alegria e felicidade em trabalhar. A minha empresa é composta não só pelos meus filhos e minhas netas, mas, também, por uma equipe coesa, dedicada e atuante que traz novas ideias e faz muitas mulheres felizes.

Qual o conselho que a senhora daria para uma mulher, como aquela Tane do passado, cheia de entusiasmo, que gostaria de abrir um negócio no atual momento que estamos vivendo?

Se você tem amor pelo que quer lançar no mercado, entre de cabeça! Seja autêntica e verdadeira. Mantenha o brilho e a chama acesa sempre.