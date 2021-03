Nathalia Dill mostra 'coração de leite' na roupa após problemas com amamentação

Nathalia Dill, 34, compartilhou com os fãs como tem sido essa fase inicial de amamentação de Eva, primeira filha da atriz com o compositor musical Pedro Cuervello. A criança nasceu no dia 28 de dezembro de 2020.

Nos primeiros meses, algumas mulheres têm dificuldade em levar a amamentação adiante. A atriz afirmou que passou por um período de crise nos últimos dias sobre a produção de leite materno. Porém, ela diz que acordou nesta sexta (19) feliz ao ver uma "mancha de coração de leite" no peito.

"Fiquei com vontade de dividir essa foto. Para mim, não tem símbolo maior de amor do que isso. Depois de uns dias na crise, tendo dúvidas se a minha produção de leite ia cair. Acordo assim. Vazando amor", diz a atriz, que está afastada da televisão desde o término de "A Dona do Pedaço" (Globo, 2019).

"Uma mancha de coração de leite no peito esquerdo. O puerpério [período após o parto em que a mulher passa por mudanças hormonais enquanto o organismo trabalha para voltar às condições pré-parto] não é fácil, mas agradeço profundamente todo apoio que tenho tido. Aqui tem amor", continuou a atriz, ao ressaltar: "Fico curiosa se essa foto vai ser censurada, pelo Censurinsta (sic). Aguardemos!"

Nathalia Dill e Pedro Cuervello estão juntos há três anos e tinham planos de se casarem em 2020, mas devido à pandemia do coronavírus, eles precisaram adiar a celebração. Noivos desde o início de 2019, eles resolveram assinar papéis de união estável.

Em julho de 2020, quando descobriu o sexo do bebê, Dill revelou acreditar que seria mãe de um garoto. A descoberta que viria uma menina foi uma surpresa para a artista. "Eu tinha certeza que seria menino. Eu fiz um exame que vê cromossomo, possíveis síndromes. Eu soube bem cedo, antes de fazer o ultrassom. Meu marido estava na torcida, ele queria menina. Ele e a família inteira dele queriam."

Eva nasceu em 28 de dezembro às 7h41. Na época, Dill disse que a pequena começou a dar sinais de que viria ao mundo no dia 26 de dezembro, data em que completava 40 semanas de gestação. "Capricorniana pontualíssima", brincou a atriz.

"Chegou nos banhando de amor e aprendizado. Filha, que você corra com esse pé pela sua estrada. Estaremos todos te ancorando", disse a atriz, na época, ao publicar foto do pé de Eva nas redes sociais.