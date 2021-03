Mulheres são destaque na arte da palhaçaria em mostra especial

Fazer rir é uma arte! E é valorizando o trabalho no âmbito da palhaçaria feita por mulheres que esse fim de semana reserva uma programação on line especial com talentos cearenses.

Como parte da programação da Mostra de Palhaçaria Feminina do Ceará, neste sábado, Dia do Circo, a Mostra comemora apresentando os espetáculos “Piaf”, de Radmila da Frota Cabral e a “A Vida com o Cio das 5”, com o Coletivo Cio das 5.

No domingo, Maruska de Sousa Ribeiro encerra com o espetáculo Bufa Ludomira Silva. As apresentações serão exibidas no sábado, às 18h, e no domingo, às 20h, e podem ser acompanhadas pelo canal do YouTube da Associação de Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará (Apaece) e do Cineteatro São Luiz e terá intérpretes de libras.

Palhaças cearenses

A Mostra de Palhaçaria Feminina do Ceará vem apresentando ao longo de 9 dias de programação, apresentações artísticas de palhaças cearenses, atividades de formação e depoimentos numa parceria inédita com o Cineteatro São Luiz.

Legenda: Mila Foto: divulgação

Com curadoria de Sâmia Bittencourt e Carolina Holanda, o projeto nasce de um grande momento de reflexão sobre o papel da mulher como protagonista de sua cena, de sua dramaturgia e de seus corpos.

Serviço

Mostra de Palhaçaria Feminina do Ceará

Dias 27 de março às 18h e no dia 28 de março às 20h.

Onde:YouTube da Apaece e Cineteatro São Luiz

Gratuito