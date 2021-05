Maternidade traz maturidade: o relato da Ju Pontes

Ju Pontes

Fisioterapeuta, mãe da Júlia, de 9 anos, Tomé e José, de 2 anos, e do Salomão, filho de quatro patas.





"Antes da maternidade eu pensava muito só em mim mesma. Depois, passei a pensar primeiro nos filhos. Eles estão sempre em primeiro lugar aqui na minha na minha vida, em tudo. Estou sempre priorizando o bem-estar deles. Inclusive, não me contaram que eu não iria dormir mais (risos). Isso porque a gente vive em estado de alerta, preocupada com tudo, com eles. Sempre com medo de acontecer algo.



Mas depois da maternidade, eu me tornei uma pessoa que cuida mais, passei a ser mais responsável, mais feliz também e mais realizada. Sou extremamente grata e feliz pelos meus filhos. Quero até ter mais.



A gente realmente se transforma quando se torna mãe. Passa a ter mais cuidado com tudo, pensando muito no futuro, no que quer deixar para os filhos. A visão de mundo se transforma no sentido de se ter mais cuidado e pensar mais no amanhã".

Cuidado consigo



"Muitas mulheres se abandonam durante quando se tornam mães e eu vivi isso na primeira (gravidez), da Júlia. Até um ano da Júlia, não pensava em mim, não pensava em me cuidar, só pensava em cuidar dela. Quando ela fez um ano, resolvi começar a olhar para mim, porque percebi que para conseguir cuidar bem dela, eu precisava estar bem. Hoje não abro mão de me cuidar, como mulher, como esposa, de ter o meu tempo com o meu marido, ter o meu tempo para o autocuidado. Mesmo sabendo que eles são minha prioridade, não abro mão desse tempo pra mim e tempo como casal, porque realmente precisamos. Para cuidar deles bem, precisamos realmente estar bem.



Na segunda gravidez eu já me senti bem mais preparada. Acho que já tinha passado pelas dúvidas e incertezas da primeira gestação. E na segunda, já estava me cuidando mais. Então, eu realmente mudei totalmente, até na forma de cuidar. Na primeira filha eu tinha babá, na segunda, com gêmeos, eu nem quis babá, assumi que cuidaria sozinha. Isso foi um amadurecimento muito grande. Eu acho que foi realmente por conta da primeira experiência. Com os aperreios, a gente vai aprendendo e, na segunda gravidez, já tira mais de letra".



Mãe, uma aliada



"Graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa, muito incrível. Tenho irmãs que me ajudam, com quem posso contar em qualquer perrengue. Tenho a minha mãe também que, quando eu quero ter um momento pra mim para fazer minhas coisas, ela me ajuda. É com ela que eu converso. Minha mãe é tudo pra mim. Eu quero ser dez por cento para os meus filhos do que ela é pra mim.





Para quem deseja ser mãe, quero deixar um recado: seja! Se joga na maternidade, pois é a melhor coisa do mundo, é um presente de Deus pra gente. Só quando nos tornamos mãe, que começamos a entender a nossa mãe. E não pensem que a maternidade é um bicho de sete cabeças, que você vai deixar de ser mulher. Dá pra você ser tudo: mãe, mulher, filha. É uma delícia".