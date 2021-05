Marina Morena: o relato de uma mãe solo com o coração preenchido de felicidade

"Minha capacidade de sonhar, planejar e realizar o que quero ficou ainda mais forte depois da maternidade. Parece que no manual de instruções – que não existe -, para gerar uma vida e para lidar com a grande responsabilidade de criar um ser humano, é preciso vir junto uma grande dose de coragem. Sentimentos como empatia, compaixão, amor, coragem, paciência e também exaustão (física e mental), floresceram muito mais em mim. Enxergo o mundo de um jeito diferente e tenho muito mais força para me tornar cada dia uma pessoa melhor, pois sei que sou referência para o meu filho. Com a maternidade, também veio a sede de mergulhar em mim e para isso, busquei ajuda na terapia. A terapia me ajudou a quebrar as minhas crenças, lidar com os meus medos, encontrar o equilíbrio entre a Marina mãe e Marina mulher. Quem me conheceu antes de ter o Bento, enxerga nitidamente o quanto mudei para melhor.

Após a maternidade, enxergo o mundo de outro modo. Imagine aí gerar uma vida, ser alimento e saber que para aquele serzinho existir e ficar bem, ele precisa de você?! Eu brinco que se isso não te transformar de alguma forma, nada mais te transforma. Tudo mudou depois que percebi que para o meu filho ser uma criança feliz e confiante, eu preciso ser feliz primeiro. Esse foi o pontapé inicial no meu processo de transformação. Não foi fácil chegar nessa conclusão e muito menos executá-la, porque ser mãe exige muita doação, renúncia e sacrifício.

Legenda: Marina Morena e seu filho Bento. Foto: Arquivo pessoal/ Arte: Jamal Teixeira - SISI

O que não me contaram

Não me contaram que o puerpério é de uma solidão profunda, que chega a doer. Não me contaram que os “amigos” somem e temos que aprender a lidar com isso, mas a boa notícia é que novos amigos surgem. Não me contaram que é possível e, super necessário, ser feliz sendo mãe solo, que as noites em claro acabam, que você vai conseguir colocar as séries e filmes em dia em algum momento, que vai conseguir encontrar alegria no meio do caos e que vai conseguir se reconectar com essa sua nova versão. Na verdade, as pessoas sempre valorizam muito mais o lado negativo de ser mãe. Por isso, fica a dica: ao ver uma mãe, diga que vai dar tuuuuudo certo.

A verdade é se a gente não cuidar de si mesma, ninguém cuida! Era uma pessoa de não saber pedir ajuda, de me achar autossuficiente pra quase tudo na vida. A chegada da maternidade solo, fortaleceu ainda mais isso e me fechei total dentro da minha ‘bolha Bento’. Mas a conta chegou - e muito rápido - tive que aprender a pedir ajuda.

Tive também que aprender a lidar que nem todo mundo que achava que podia contar, estaria disponível quando eu precisasse. Veio aí um outro baque. Mas ainda bem que sempre tenho o apoio da minha mãe para tudo, ela é uma super avó e companheira do Bento. É por conta do suporte dela e da confiança que temos uma na outra, que consigo crescer, principalmente, profissionalmente. Tenho suporte da minha terapeuta que me ajuda no meu processo de autoconhecimento. E tenho também o suporte de amigos e amigas maravilhosos e que me aceitam com toda a minha bagagem que trago comigo.

“Com a pandemia, veio o ensinamento que não tenho controle de nada”

Só em pensar (na pandemia), já tenho vontade de chorar. Sou uma pessoa extremamente metódica, de seguir a rotina e esse descontrole foi um baque para mim. Veio a exaustão física e mental, fazendo que com que eu desabasse. Muitas vezes não consegui controlar as minhas emoções e me tornei a mãe que nunca fui: a mãe que briga, que grita e que não consegue resolver nada na conversa. Ver o meu filho triste, deixava o meu coração em pedaços e comecei a me cobrar muito, achando que não sou uma boa mãe para ele. Lidar com todas essas emoções, home office, aulas online, todos os cuidados da casa e ainda ter tempo e energia para mim foi e está sendo o mais difícil. Mas na terapia consegui achar alternativas para contornar todo esse caos e entender que mãe também erra, chora e está tudo bem.

Existe todo um passado que ajudou a construir a base do meu relacionamento com o meu filho que não posso esquecer. Não estava preparada para lidar com tudo isso e muito menos o Bento, que só tem 7 anos, mas não vai ser pandemia que vai fazer com o que a gente esqueça tudo de bom e importante que fortaleceu e fortalece a nossa relação de mãe e filho. Na pandemia, foi a primeira vez que o Bento me viu chorando e mesmo diante de tudo isso, nossa relação ficou ainda mais forte e estamos cada vez mais falando sobre os nossos sentimentos, pedindo desculpas quando magoamos um ao outro, sempre nos apoiando e passando por tudo juntinhos.

Para além da pandemia, o meu objetivo como mãe é ensinar (e aprender) ao meu filho que podemos ser felizes com as pequenas coisas do nosso dia a dia. Devemos entender que cada um tem um jeito e temos que respeitar, não devemos fazer com o outro aquilo que não queremos que façam conosco, devemos nos colocar em primeiro lugar. Somos merecedores de muito amor e alegria".