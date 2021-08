Gratuita, mostra ‘Luz da África’ exibe filmes de diretoras africanas ou afrodescendentes

A programação gratuita reúne 13 trabalhos. A seleção contempla filmes premiados nas últimas três edições do New York African Film Festival (NYAFF) . Uma oportunidade e tanto para conhecer o olhar destas realizadoras. A iniciativa é realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília.

Conhecer histórias

Em cena, o cotidiano, cultura e questões sociais de países como Quênia, Etiopia, Camarões, Brasil, Moçambique e Portugal. “Os filmes da mostra trazem um olhar destas mulheres potentes, retratando a diversidade cultural que constitui o continente africano e todas as questões sociais que permeiam sua atualidade”, destaca via nota de divulgação, a curadora Carina Bini.

A mostra contempla a produção brasileira. A cineasta Viviane Ferreira dirige “Um dia com Jerusa” , que conta no elenco com a grande atriz Léa Garcia. A trama aborda diferentes gerações de mulheres negras de São Paulo.

“Sem Asas” (2019) , de Renata Martins, ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Curta-metragem. Já a realizadora Sabrina Fidalgo participa com “Alfazema” e “Rainha” .

Mulheres de luz

“Min Alesh?” (2019) é etíope e aborda a dedicação de uma atleta pela corrida e de como esse esporte pode ajudar a mudar a vida de toda a família. “O Som das Máscaras’’ (da portuguesa Sara CF De Gouveia) promove uma viagem pelo passado e presente de Moçambique, através da dança e da contação de histórias.

Serviço: Mostra Luz da África. De 6 a 19 de setembro nesta plataforma. Gratuito

Programação:

06/09 (segunda-feira)

20h: Abertura da mostra on-line, com show/Live de Lenna Bahule. Com presença das curadoras Maria Gal, Alissa Sanders e Carina Bini.

07/09 (Terça-feira)

19h: “Um dia com Jerusa”

08/09 (Quarta-feira)

19h: “Subira”

09/09 (Quinta-feira)

19h: “Iemanjá, Sabedoria Ecológica no Coração do Brasil”

10/09 (Sexta-feira)

19h: ‘’Vibrancy of Silence – A Discussion with My Sisters (Vibração do Silêncio)’’

11/09 (Sábado)

17h: Roda de conversa “Olhar feminino nos Diálogos Culturais”. Com Mahen Boneti (diretora do New York African Film Festival), Abena Busia (Embaixadora da República de Gana no Brasil) e curadoras da mostra

18h: “Ouaga Girls (Garotas de Ouaga)”

12/09 (Domingo)

16h: Roda de conversa “Amefricanidades, a descolonização do pensamento”. Com Amanda de Moraes (Psicóloga do Programa FIRMINAS – Academia de Liderança de Mulheres Negras) e Lucimar Brasil (Jornalista com formação em Impacto Social)

17h: “Min Alesh?”

19h: “New Moon (Lua Nova)”

13/09 (Segunda)

19h: “Subira”

14/09 (Terça-feira)

19h: “Prof. Busia: o legado”

15/09 (Quarta-feira)

19h: “In Search (À Procura)’’

16/09 (Quinta-feira)

18h: “Um dia com Jerusa”

20h: Debate “Olhar da Mulher no Cinema”. Com Viviane Ferreira (cineasta, roteirista, produtora, diretora da SPCine), Carina Bini e Maria Gal

17/09 (Sexta-feira)

19h: “The Sound of Masks (O Som das Máscaras)”

18/09 (Sábado)

17h: “Iemanjá, Sabedoria Ecológica no Coração do Brasil”

19h: “Min Alesh?”

19/09 (Domingo)

19h – Exibição “Sessão Cinema Brasileiro”, com “Sem Asas” (sessão acessível), “Alfazema” e “Rainha”.