Cabelos grisalhos: do preconceito à aceitação dos fios brancos

A ditadura da beleza impõe na sociedade - de forma machista - determinados padrões considerados “ideais” a serem seguidos. Podemos citar diversos exemplos, mas um dos mais clássicos se encontra - literalmente - na cabeça das pessoas: o cabelo grisalho. Para o homem, assumir os fios brancos é sinal de charme e maturidade. Já para a mulher é descuido, desleixo, sinal de envelhecimento e até falta de amor próprio.

Seja devido ao fechamento de salões de beleza durante o lockdown estabelecido na pandemia da Covid-19, aliado à busca pelo entendimento do processo natural do corpo, as mulheres estão descobrindo a beleza, o charme e a libertação dos fios brancos. A aceitação do grisalho é o primeiro passo e ocorre de formas diferentes para cada idade. Mariana Parente, 31, começou com o hábito de arrancar os primeiros fios brancos aos 16 anos. Carlise Almeida, 56, percebeu o nascimento do cabelo esbranquiçado há pouco mais de 10 anos. No começo foi difícil pois se achava muito nova para assumir o grisalho.

A jornalista Mariana Parente começou a notar os fios brancos de forma precoce, devido a uma condição genética familiar. De início, a mecha branca não a afetava. Com o tempo, o cabelo foi agrisalhando e, então, Mariana passou a fazer luzes ou pintar em casa para disfarçar o branco e agradar o ex-marido e família dele, que diziam que mulher de cabelo branco é desleixo. “Eu até falava para ele: ‘olha, em algum momento eu não vou mais ter paciência para pintar’”, relembra.

A virada de chave em sua vida e o início da libertação das químicas veio justamente na gravidez. Naquele momento nascia uma mãe e uma mulher livre de imposições e empoderada.

“Quando eu engravidei, já estava com a raiz por fazer e aproveitei para dizer que eu não podia mais pintar enquanto estivesse gestando e amamentando. Nesse tempo, consegui deixar a mecha crescer. Quando notei, já estava com a cabeça bem cheia de brancos e feliz por ter percebido que sou muito mais que aparência”, afirma Mariana Parente.

Legenda: Mariana brinca com seu filho Ezio, de 1 ano e 11 meses. Foto: Acervo Pessoal

Diferente de Mariana, Carlise Almeida só notou os fios brancos após os 40 anos e fazia questão de cobri-los com luzes. Para a aposentada, a aceitação do grisalho não foi fácil. Passou todos esses anos disfarçando e driblando os fios brancos. Assim que a raiz crescia, corria para o salão para retocar. Foi durante a pandemia e a volta à Fortaleza que tudo mudou. Com o isolamento social, salões de beleza fechados e sem conhecer ninguém na cidade, percebeu seus fios crescendo e descobriu uma nova versão de si.

“Comecei a me acostumar com o meu rosto sem o meu loiro eterno e comecei a não achar ruim, já pensando seriamente na possibilidade de assumir de vez e encarar”, ressalta Carlise Almeida.

Legenda: Carlise Almeida na época em que fazia luzes no cabelo. Foto: Acervo pessoal

“Relaxa, meu cabelo é grisalho”

Assumir os cabelos brancos passa a ser um processo de transformação e de autoaceitação. Andrew Moreira, 45, cabeleireiro e sócio-proprietário do salão Casa Mossati Beauty Lounge (@casamossatibeauty) percebe um aumento do empoderamento feminino, da dissociação do grisalho com o início da velhice, mas, sim, como processo natural do cabelo.

“Hoje em dia, muitas mulheres se sentem capazes de assumir e segurar a onda de usar um cabelo branco sem se incomodar com o que uma sociedade inteira vai dizer, ou se vão achar que é sinônimo de velhice”, comenta Andrew.

Legenda: Andrew Moreira Foto: Divulgação

Para Carlise Almeida, a mudança precisa vir primeiro de dentro para fora, é preciso trabalhar primeiro a autoestima e não se preocupar com a opinião dos outros, mas, sim, com o seu bem-estar. “Nunca ninguém fez nenhum tipo de observação sobre meu cabelo. Ainda bem, porque não foram consultados. É aquela velha história: a gente só quer ouvir opinião quando você pede essa opinião, né?”, enfatiza.

Legenda: Carlise Almeida. Foto: Acervo pessoal

Mariana Parente se sente em harmonia com seus cabelos. Saiu da fase de agradar os outros para agradar a si mesma. Já consegue se impor mais e não se importa com pensamentos contrários. A jornalista acha graça ao relembrar uma história com um rapaz que conheceu em um aplicativo de paquera. “O cara que nunca tinha me visto na vida foi querer tirar um fio de cabelo meu. Eu apenas afastei e disse: ‘relaxa, meu cabelo é grisalho’”. Em seguida, mostra o lado que contém mais fios brancos. O rapaz todo sem jeito ainda faz questão de piorar a situação ao dizer: “Não é uma mecha? Achei que fossem luzes!”.

No modo geral, a jornalista passou a perceber uma mudança de comportamento das pessoas ao seu redor, com olhares de reconhecimento e orgulho da nova Mariana que nasceu, singular, de personalidade e estilo de vida renovados.

“Hoje, eu me identifico como única, gosto do charme singular que ele (o grisalho) me proporciona e até das conversas que eu consigo desenrolar a partir dele. Eu acho linda a forma que ele compõe o meu rosto e que me permite ter um estilo tão próprio. Eu realmente me apropriei dele, abracei e entendi que é assim que eu sou e é incrível ser quem a gente realmente é”, afirma Mariana Parente.

Legenda: Mariana Parente. Foto: Ramon Portela/Divulgação

Carlise se encanta cada vez mais com os fios naturais e se sente livre por assumir os sinais do tempo, compreendendo que não há fórmula perfeita para uma possível juventude eterna.

“Eu vi esses dias uma citação que diz assim: ‘aceitar a si mesmo implica ser feliz com o que a gente tem, com o que se vê no espelho e com o que a gente pensa, ao contrário do que a mídia e sociedade veiculam como desejável’”, relata Carlise.

Processo de transição e cuidado com os fios brancos

Ao notar os primeiros fios grisalhos, Carlise passou a se incomodar com a textura do fio. “Meu branco não veio sedoso e bonito, ele veio espetado, rebelde e até meio seco”, enfatiza.

Está enganado quem acha que ter o cabelo branco significa estar livre de cuidados. Andrew Moreira afirma que o cabelo branco necessita de uma série de cuidados especiais para não amarelar e perder o brilho. “O cabelo branco perdeu melanina, proteína, lipídios e despigmentou. Apesar dele ser um cabelo mais grosso mas ele é um cabelo mais quebradiço e sem resistência”, confirma.

O cabeleireiro aconselha paciência e que se busque por bons profissionais para quem está na fase de transição. “Muitas vezes, a mídia vende um efeito imediato sobre a mudança do cabelo tingido para o branco. Alguns profissionais que não seguem a ética acabam descolorindo toda a ponta para que ela faça uma transição mais rápida. Isso pode ressecar e até quebrar o cabelo, tornando uma experiência muito negativa para essa mulher”, enfatiza.

Andrew Moreira indica três cuidados principais com os fios brancos:

-Boa nutrição: procure hidratar sempre o cabelo para deixá-los sedosos e macios;

-Faça reposição de proteínas e de lipídios;

-Proteção de cor: utilize shampoos ou condicionadores que permitam neutralizar o tom do cabelo.

Conheça algumas famosas que aderiram e aceitaram os fios brancos durante a pandemia.