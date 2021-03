Assim como disse Juliette no BBB21, enxugar as lágrimas de fato borra a maquiagem

Gilberto: “Tu nem seca suas lágrimas quando chora”.

Juliette: "Meu filho, eu não seco porque eu sou maquiadora. Se eu secar, borra".

E com essa reposta, a maquiadora e advogada Juliette se tornou, mais uma vez, o assunto do momento nas redes sociais. Durante o jogo da discórdia realizado ontem no BBB21, Gilberto entregou a placa de “caça likes” para a sister por achar que ela quer sempre ser a protagonista.

O que pareceu brincadeira (e um pouquinho de deboche), é, sim, verdade.

A maquiadora profissional, Karla Alexandrina, diz que a justifica de Juliette para não secar as lágrimas faz sentindo. “Ela foi muito coerente nessa fala. Se você chora, você precisa deixar a lágrima escorrer naturalmente e esperar secar. Até costumo falar isso para as minhas noivas, quando vou maquiá-las, para não se desesperar. Deixe a lágrima cair sem ficar apertando os olhos para não manchar e deixe a lágrima escorrer naturalmente. Em outro momento dá uma leve enxugadinha”, afirma Karla.

Legenda: Karla Alexandrina, maquiadora profissional Foto: Reprodução

Após o jogo da discórdia, em conversa com Viih Tube e Thais, Juliette desabafa: “Criticar o fato de eu não enxugar as lágrimas. Minha gente, eu trabalho com isso, já ensinei mil pessoas isso”. Logo depois, Gilberto, arrependido, foi pedir desculpas a sister.

Legenda: Gilberto e Juliette no BBB21 Foto: Reprodução