Acompanhe as tendências da moda afro na “Feira Negra”, pelo olhar do afroempreendedorismo feminino

Quem passa no piso E2 do Shopping RioMar Fortaleza, se depara com cores vibrantes, estampas, formatos e texturas em peças produzidas por afroempreendedoras que fomentam a moda afro na cidade. A Feira Negra de Fortaleza (@feiranegradefortaleza) desperta a ancestralidade afrobrasileira e o fashonismo por meio da moda autoral.

Dos 15 afroempreendedores que participam da Feira Negra, 13 são mulheres que buscam vencer os desafios de empreender, principalmente diante de um período pandêmico que dificultou a comercialização e a economia. As participantes produzem peças de vestuário como blusas, vestidos, calças, macacões, além de acessórios, bolsas, turbantes, ente outros.

“Eu me sinto muito realizada e feliz em ser uma afroempreendedora. Um afro negócio não é só uma empresa, é muito além disso. É uma forma de trabalhar diariamente com os princípios e valores que eu acredito. Eu espero que a Feira cresça cada vez mais, que tenha mais visibilidade e que a gente ocupe cada vez mais espaços para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, além de ser muito enriquecedor para a cidade”, Yasmin Djalo, afroempreendedora da Feira Negra.

A estudante de designer de moda, modelo, Yasmin Djalo, 22 anos, apresenta as marcas e tendências das afroemprendoras que compõem a Feira Negra Fortaleza. Assista o vídeo e se encante pelos produtos.

Segue a lista das marcas apresentadas no vídeo e participantes da Feira Negra Fortaleza:

Cearafro

Instagram: @cearafro

BenAfro

Instagram: @bem_afro

Menina Nega Bijuterias

Instagram: @meninanegabijuterias

RModa Africana

Instagram: @rmodaafricana

Cunhãs

Instagram: @cunhas.atelie

Timbauba Cultura Moda

Instagram: @timbaubaculturamoda

Ariarte com tecido

Instagram: @ariartcomtecido

Feito por mulher

Instagram: @feitopormulher1

Serviço:

Feira Negra de Fortaleza

Data: até 17 de junho;

Horário: de segunda à sábado, das 12h às 22h; domingos, das 13h às 22h;

Local: Shopping RioMar Fortaleza - Piso E2, próximo à Caixa Econômica (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Informações: @feiranegradefortaleza