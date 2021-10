Líderes mundiais na COP26 devem responder à 'crise ecológica', alerta Papa Francisco

Em mensagem divulgada nesta sexta-feira (29), antes da cúpula sobre mudança climática COP26, o papa Francisco afirmou que os líderes mundiais devem responder de maneira urgente à "crise ecológica" do planeta.

"Os tomadores de decisões políticas que vão se reunir na COP26, em Glasgow, são chamados com urgência para fornecer respostas eficazes à crise ecológica atual", disse o papa em uma mensagem transmitida pela rádio BBC e traduzida do italiano.

O pontífice disse que isso "dará esperanças concretas às gerações futuras" e enfatizou que todas as pessoas podem participar "da mudança da nossa resposta coletiva à ameaça sem precedentes da mudança climática e da degradação da nossa casa comum".

Apelo

No início deste mês, Francisco se somou a quase 40 líderes religiosos em um apelo aos chefes de Estado e de Governo que participarão da COP26 para pedir uma "ação urgente, radical e responsável" para reduzir drasticamente os gases do efeito estufa.

O papa, de 84 anos, não participará das reuniões cruciais destinadas a combater a emergência climática. Em seu lugar, o Vaticano enviará uma delegação chefiada por seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

O pontífice argentino reúne-se, no entanto, com vários líderes mundiais, por ocasião da cúpula do G20 em Roma, pouco antes da COP26.

Nesta sexta, o sumo pontífice terá audiências com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um católico praticante, e com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No dia seguinte, encontra-se pela primeira vez com o presidente indiano, Narendra Modi.