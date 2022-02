2 Modele pequenas bolas (20 gramas cada), cubra com um pano e reserve em local protegido até dobrar de volume. Asse no forno pré aquecido, sem deixar que dourem. Depois de frios, frite-os em óleo quente e deixe escorrer sobre papel absorvente. Corte os sonhos ao meio, rechei-os com creme e polvilhe

3 Creme: bata as gemas com açúcar até obter uma gema clara e fofa. Junte o amido, misture bem e, aos poucos, adicione o leite fervente, leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre até engrossar. Fora do fogo, acrescente a margarina e a baunilha. Deixe esfriar coberto com filme plástico aderindo à s