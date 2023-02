Rocambole de castanha: veja como preparar

Bata o açúcar com as gemas até formar um creme fofo e esbranquiçado. Retire da batedeira, misture a castanha e a farinha de rosca sem bater. Acrescente a baunilha, pitada de sal e as 5 claras em neve.

Por último, o fermento peneirado. Misture tudo delicadamente. Asse em assadeira forrada de papel e untada de manteiga. Polvilhe farinha. Leve ao forno moderado 180º C. Depois de assado, vire em guardanapo úmido e polvilhado com açúcar fino.

3

Retire o papel, enrole o rocambole no guardanapo por alguns minutos. Antes corte as beiradas tostadas. Cubra com metade do recheio, depois de rechear o rocambole