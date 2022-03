Pão de queijo: aprenda fazer a receita tradicional

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região América do Sul Categoria Lanche Total 40 min Palava-Chave tradicional, fácil, rápido

O pão de queijo é uma iguaria originada na culinária da América do Sul e muito apreciada no Brasil. Ele é uma variação da chipa, receita criada pelas missões jesuítas. Feito a base de polvilho e queijo, o prato é comum na rotina do brasileiro.

Pão de queijo Ingredientes 1 xícara (chá) de água

½ xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de sal

3 xícaras (chá) de polvilho azedo

2 xícaras (chá) de polvilho doce

2 e ½ xícara (chá) de queijo de minas meia cura ralado

3 ovos Modo de preparo 1 Coloque a água, o óleo, o leite e o sal em uma panela. Leve ao fogo até levantar fervura. 2 Misture os polvilhos em uma bacia e despeje o líquido quente misturando com uma colher até a mornar. Amasse com as mãos por 10 minutos. 3 Adicione o queijo, misturando bem a cada adição até obter o ponto de enrolar. 4 Forme pequenas bolinhas e coloque em uma assadeira. 5 Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 25 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida. Envie sua avaliação Queremos saber quantas estrelas essa receita merece Enviar