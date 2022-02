Omelete americana: veja como fazer o prato

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região Americana Categoria Lanche Total 30 min Palava-Chave café da manhã, rápido, prático, fácil

A omelete americana é uma opção saudável de proteína, que pode acompanhar uma refeição principal, como na hora do almoço, ou ser um delicioso lanche da tarde, ou do início do dia.

Omelete americana Ingredientes 6 ovos

2 tabletes de caldo de carne

1 colher (café) de sal

1 colher (café) de pimenta-do-reino

2 cebolas médias picadas

1 pires de salsa picadinha

1 colher (sopa) rasa de maisena

½ xícara (chá) de leite

Pique a cebola bem fininha e refogue, sem deixar queimar, em 1 colher (sopa) de margarina. 2 Quando estiver transparente, acrescente a pimenta-do-reino e logo em seguida os dois tabletes de caldo de carne dissolvidos em dois copos de água fervente. Misture, cubra e deixe reduzir até formar um molho grosso. 3 Enquanto isso, bata as claras em neve firme, junte o sal e as gemas batidas à parte, com o leite e a maisena. Misture bem até obter espuma amarela 4 Aqueça uma frigideira grande, derreta a margarina e despeje os ovos batidos, baixe o fogo, cubra e deixe cozinhar por igual, mexendo a frigideira para assar também as bordas e escorrer a massa (aproximadamente 5 minutos). 5 Destampe, polvilhe toda a salsa picada e, por cima, o molho de cebola, deixe penetrar um pouco e, sempre em fogo brando, vire as bordas até fechar a omelete. 6 Passe para o prato de servir, polvilhe com parmesão ralado e acompanhe com torradas e salada de tomate, ou então arroz branco.