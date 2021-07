No Dia Mundial do Chocolate, confira lugares com diferentes versões do doce em Fortaleza

No Dia Mundial do Chocolate, comemorado oficialmente nesta quarta-feira (7), não faltas opções para quem gosta de verdade do doce. Das apresentações mais simples às sofisticadas, ele pode ser a pedida certa nas mais diversas ocasiões.

Pensando nisso, e considerando que esta é a data perfeita para provar do bom e velho chocolate, montamos algumas dicas para aproveitá-lo em Fortaleza ainda nesta quarta ou em outros momentos. Quer apostar?

Ainda que não seja a estrela de um prato ou sobremesa, o chocolate acaba aparecendo nas mais diversas combinações. Confira:

Chocolate no donut

Doce simples que geralmente envolve o chocolate, o donut começou a surgir com mais força neste ano em solo fortalezense. Com o crescimento do mercado, franquias como a Dream Donuts, por exemplo, já estão na Capital e também em Recife.

De chocolate, então, eles possuem os mais variados sabores. Segundo Ana Paula Lima, administradora do estabelecimento em Fortaleza, a maioria dos sabores atualmente utiliza como base o doce proveniente do cacau.

Legenda: Na Dream Donuts, chocolate serve como cobertura e recheio dos doces Foto: divulgação

"Em alguns, por exemplo, até quando são coloridos, temos o chocolate branco, ao qual são adicionados corantes e essências", explica.

Ela também conta que os sabores mais tradicionais, como chocolate ao leite, são bastante requisitados, mas o cliente também pode sugerir.

"Quando alguém chega com uma ideia legal, tentamos fazer sim. Tem até clientes que pedem donuts com base de chocolate belga, mas esses são um pouco mais caros", cita Ana Paula.

Chocolate com açaí

Essa mistura, que já nem é tão novidade entre os amantes de açaí, ganhou uma nova versão em outro empreendimento de Fortaleza. Por lá, a pedida de açaí com chocolate suíço virou um dos "queridinhos" do público.

Jader Fernandes, que é CEO da Supremo Açaí, conta que o sabor surgiu por acaso, em meio às experimentações conduzidas na fábrica da empresa.

Legenda: Mistura do açaí com chocolate suíço foi pensada pela Supremo Açaí Foto: divulgação

"A ideia surgiu ao perceber que os dois sabores juntos geravam uma mistura saborosíssima. Isso foi por acaso, em um teste feito em nossa fábrica pela equipe de produção. Eles adoram misturar sabores e gerar novidades, são bastante criativos", explica.

Atualmente, ele revela, o chocolate com avelã é um dos sabores mais misturados com o açaí no local, mas as novas ideias já têm surgido.

"É uma nova linha apostando nisso também, algo que foge dos padrões nas misturas, e a ideia é justamente produzir isso sempre", finaliza.

Chocolate nos docinhos

Enquanto isso, na Padaria Costa Mendes os doces com brigadeiro ainda são os destaques nos pedidos cotidianos. Nesta quarta-feira (7), por exemplo, os clientes que consumirem alguma refeição por lá até o fim do dia ganharão um docinho como presente especial.

Segundo Manoella Costa, ainda assim as opções para quem quer provar são diversas: "Nós temos desde a pizza com chocolate, calzone, temos donuts também e os docinhos gourmet, que são muito pedidos aqui, com uma matéria-prima bem especial", explica a diretora de Marketing da empresa.

Legenda: Na Padaria Costa Mendes, o brigadeiro é o carro-chefe dos doces com chocolate Foto: divulgação

Além disso, os bolos de chocolate também aparecem na padaria em versões variadas, com escolhas que podem ir do mais doce ao meio amargo. Ainda conforme Manoella, todas as terças também são de promoção com os doces gourmets.