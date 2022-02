Maçãs assadas: saiba como fazer a sobremesa típica do Brasil

1 Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C).

2 Com uma faquinha afiada, corte a tampinha de cada maçã. Retire a polpa com uma colher (chá), sem chegar ao fundo e sem ferir a casca.

3 Coloque a polpa das maçãs numa tigela pequena, acrescente 2 colheres (sopa) de suco de limão e misture bem para não escurecer.

4 Pincele o interior das maçãs e as tampinhas com o suco de limão restante.

5 Asse as maçãs, com as tampas, até começarem a murchar, por cerca de 15 minutos.

6 Cozinhe a polpa das maçãs e o açúcar mascavo, em fogo brando misturando sempre até a polpa ficar macia, por cerca de 10 minutos.

7 Retire do fogo, acrescente as nozes e as passas. Misture bem.