Lombo a mineira: aprenda a fazer o prato tradicional

Faça um molho com dois dentes de alho, vinho branco, salsa pimenta-do-reino, pimenta malagueta, sal e a folha de louro. Misture tudo e tempere a carne de véspera.

Faça a farofa: derreta a margarina numa frigideira, junte a farinha de mandioca, os ovos picados, o dente de alho restante amassado, as cebolinhas verdes e a cebola picada. Leve ao fogo até dourar um pouco.

Tire a carne de porco do tempero e recheie com a farofa. Costure a cavidade e coloque a carne dentro de uma assadeira untada com óleo.