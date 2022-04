Frango recheado com maçã: veja como fazer

1 Descasque as maçãs, e corte as ao meio, tirando o cabinho e as sementes.

2 Recheie com elas o frango previamente limpo, mas reserve algumas, unte o frango com a margarina, e leve ao forno quente.

3 Coloque na mesma forma, depois de alguns minutos, as cebolas descascadas com um pequeno corte na parte superior e as maçãs reservadas.

4 Polvilhe o tomate com as cebolas e o frango com o sal e a pimenta-do-reino.

5 Deixe assar até que os acompanhamentos estejam macios e o frango dourado.

6 Regue de vez em quando com colheres de (sopa) de água fervente.