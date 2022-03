Flan de tangerina: aprenda a fazer o prato

Lave as tangerinas, corte-as em 4 pedaços e tire as sementes.

Cozinhe com 2 xícaras (chá) de água em forno brando, com a panela tampada, até secar.

Tire do fogo e bata tudo no liquidificador.

Leve novamente ao fogo com mais 2 xícaras (chá) de água e todo o açúcar, mexendo até começar a soltar do fundo.

Misture uma xícara (chá) da geleia de tangerina, com 2 xícaras (chá) de água e o suco de limão e leve ao fogo até ferver.

Junte então a gelatina previamente amolecida com um pouco de água e mexa até dissolvê-la por completo.

Bata essa mistura no liquidificador com as raspas de tangerina. Por último, despeje numa forma molhada e leve à geladeira até endurecer.