Fisioterapeuta cearense abre loja de crepes em formato de pênis no Pirambu, em Fortaleza

Inspirada em festivais de culto ao pênis da Indonésia, a fisioterapeuta Glaucyelen Gomes Leite Ribeiro, de 27 anos, abriu uma loja de crepes com formato do órgão masculino, no Bairro Pirambu, em Fortaleza. A marca foi batizada de “Xibata 16 cm”.

“Escolhi esse nome porque, no Ceará, chibata pode significar outras coisas, como ‘peia’ ou chicote, além do pênis”, explica.

O negócio inaugurou no último dia 2 de dezembro, após seis meses de planejamento. Nas redes sociais, já possuía mais de 5, 8 mil seguidores até a publicação desta matéria.

Os crepes custam de R$ 10 a R$ 13, a depender do recheio e enfeites comestíveis adicionais. Todos têm o tamanho único de 16 cm.

Segundo a empreendedora, o valor ainda não traz lucros, mas será mantido até janeiro para que o público conheça o produto. Depois disso, será reajustado de acordo com os cálculos ainda não finalizados.

Ideia da empresa

Glaucyelen relata ter visto que, em tradicionais festivais de ritual para aumentar a fertilidade, as pessoas carregavam esculturas de pênis e vaginas gigantes pelas ruas da Indonésia.

“Eu já tinha vontade de abrir um empreendimento, mas queria algo que ninguém tinha”, conta, explicando que começou a pesquisar e viu um empreendimento semelhante de uma brasileira em Portugal.

“Pesquisei muito e vi que essa é a primeira do Brasil”, frisa. Na Espanha, há também uma franquia de doces eróticos.

Além do modelo de negócio, conta, ela considerou que o público cearense é bem-humorado e teria boa aceitação.

“Não penso só em fazer algo rentável, penso em levar alegria, fazer as pessoas rirem. Por mais que seja apenas um doce, é algo que pode alegrar momentos”, diz.

Planos



Segundo a fisioterapeuta, ela planeja fazer crepes em formatos de vulva. No entanto, a máquina para produzir o crepe teve de ser importa da China e não há no Brasil.

Por isso, o novo produto pode demorar a chegar. Quando ocorrer, será batizado de “xibio”. Ela também sonha abrir mais lojas por todo o País.



Machismo e preconceito



A jovem explica que ainda enfrenta muito preconceito e machismo, além da desconfiança da vizinhança. Dentre as situações, as dúvidas se ali era um loja de produtos eróticos, ter presenciado homens mais resistentes para comprar o doce para a namorada ou se recusarem a comê-lo em razão do formato.

“Há um público conservador. Fui julgada no começo, as pessoas não sabiam diferenciar a profissional e um pensamento visionária”, aponta. “Mas, depois, entenderam se tratar de uma brincadeira, demorou um pouco, mas agora está pegando e dando certo”, conta.