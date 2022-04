Escondidinho de frango: saiba como fazer o prato

Avaliação da receita Nota: 1,67 (3 avaliações) Região Africana Categoria Prato principal Total 40 min Palava-Chave fácil, tradicional, rápido

A receita original do prato de origem africana usa macaxeira com a carne do sol, mas, nesta variação, o escondidinho de frango muda a proteína usada no recheio.

Escondidinho de frango Ingredientes 1kg de mandioca

Água para cozinhar

500g de peito de frango

2 tabletes de caldo de galinha

1 cebola ralada

1 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (chá) de fondor

1 lata de creme de leite

1 copo de requeijão cremoso

1 colher(sopa) de queijo parmesão ralado

1 Descasque a mandioca, lave bem e cozinhe-a, coberta com água até ficar macia. 2 Enquanto isso, cozinhe o peito de frango em uma xícara(chá) de água fervente com os tabletes de caldo de galinha. Pingue mais água, se necessário, durante o cozimento. 3 Assim que estiver cozido desfie o peito de frango, misture o caldo que sobrou do cozimento, a cebola e a salsa e reserve. 4 Quando a mandioca estiver cozida escorra a água e passe-a ainda quente pelo espremedor. Tempere-a com o fondor, acrescente o creme de leite e misture bem, até obter um purê. Despeje o purê de mandioca em um recipiente refratário médio (20cm ou 30cm) untada com margarina e espalhe o recheio de frango 5 Cubra com requeijão, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno médio, alto (200°C) para gratinar por cerca de 20 minutos e sirva.