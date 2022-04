Empadão da vovó: veja como fazer

Faça um molho com o caldo do frango cozido, misturando os temperos à gosto. Reserve.

Abra a massa e forre com ela uma forma média, já untada, deixando um excesso nas laterais. No fundo da forma, coloque o miolo de pão e, sobre ele, os demais ingredientes.

4

Regue o recheio com o caldo de frango e cubra com o resto da massa. Dobre as pontas da massa das beiradas. Pincele uma gema de ovo sobre ela e leve para assar no forno quente até dourar.