Docinho de ameixa: aprenda a fazer a sobremesa tradicional

O docinho de ameixa, também chamado olho de sogra caramelado, é uma receita brasileira e tradicionalmente compõe a mesa de festas celebrativas no país. Apesar de não ter uma origem oficial, a sobremesa é cercado por diversas lendas.

Um dos mitos por trás do prato é que, há séculos, uma nora, insatisfeita com a relação com a mãe do marido, usou uma ameixa para simular o olhar da sogra enquanto cozinhava um beijinho, criando o docinho de ameixa.