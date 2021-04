Dia Mundial do Café: confira receitas e curiosidades sobre o grão mais famoso do Brasil

Quentinho, com açúcar, com leite, expresso. Ótimo para despertar e também dar energia, o cafézinho está da rotina matinal de muitos brasileiros. Nesta quarta-feira (14), é celebrado o Dia Mundial do Café.

A bebida produzida a partir de grãos torrados é bastante versátil e ganha versões geladas e até alcoólicas. O ingrediente também é usado para receitas e sobremesas.

O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial, sendo responsável por cerca de 30% das sacas exportadas globalmente. Em relação ao consumo, o país ocupa a 14ª posição, com 5,8 kg de consumo per capita, segundo a Organização Internacional do Café.

Com o tempo, mais pessoas estão se rendendo à bebida. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), o consumo do alimento no Brasil foi de 21,2 milhões de sacas de 60 quilos em 2020. O valor é 1,34% superior ao consumo de 2019 e o segundo maior da série histórica.

Histórico

As primeiras mudas de café chegaram ao país em 1727, trazidas da Guiana Francesa pelo oficial português Francisco de Mello Palheta.

Mas a sua produção só foi popularizada a partir de 1781, ano em que chega ao Rio de Janeiro. O produto começou a dominar a economia e marcou um novo ciclo econômico do Brasil colônia.

Legenda: O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial Foto: Reprodução/shutterstock

Décadas depois, a economia brasileira durante a República Velha centrou-se em torno do café. Os processos de urbanização e o início da indústria no Brasil foram ligados a esse produto.

A modernização agrícola contribuiu para a que indústria se desenvolvesse nos setores de bebidas, alimentos e têxtil. Para que houvesse estabilidade na produção industrial, também foi necessário o controle do valor da moeda brasileira.

Por vezes, o governo precisou priorizar a produção de café, para evitar a desvalorização do principal produto de exportação, conforme pontua Cláudio Fernandes em 'Economia cafeeira e industrialização do Brasil'.

Benefícios do café

Além de fazer parte da rotina da mesa do brasileiro, o café também tem benefícios para a saúde, segundo informações do Instituto do Coração. (InCor).

Acelera o metabolismo

Efeito estimulante

Combate a perda de memória

Reduz chances de problemas respiratórios

Auxilia no emagrecimento

Pode ser benéfico no combate à depressão

Melhora inflamações

Reduz os sintomas do mal de Parkinson

Receitas

O Diário do Nordeste solicitou algumas dicas de receitas com café para Clarisse Machado de Souza, gastrônoma formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Confeiteira, ela é docente da Unichristus e fez mestrado com análise sensório-emocional de cafés produzidos no Estado. Confira:

Brigadeiro de café

1 caixa de leite condensado

1 dose de café expresso

20g de manteiga

50g de creme de leite

Amêndoas picadas

Preparo:

Misture o café e o leite condensado até ficar homogêneo.

Junte a manteiga e o creme de leite e leve ao fogo, mexendo sem parar até desgrudar do fundo da panela.

Disponha o preparo num prato untado com manteiga.

Faça as bolinhas em porções de 15g e passe nas amêndoas picadas.

Mousse de café

15g de café solúvel

50g de cream cheese

40g de açúcar refinado

200g de creme de leite fresco bem gelado

150g de chocolate meio amargo

100g de creme de leite

Preparo:

Bata o café solúvel com o cream cheese até que esteja dissolvido e reserve. Leve o creme de leite misturado com o açúcar à batedeira e bata até formar o chantilly. Não pode passar do ponto para não virar manteiga.

Junte o cream cheese com café e bata apenas o suficiente para misturar. Disponha em taças enchendo 2/3 delas e guarde na geladeira.

Pique ou rale o chocolate e leve ao microondas em potência média, mexendo a cada 30segundo até derreter.

Junte o creme de leite em temperatura ambiente e misture até formar um creme.

Disponha uma camada de aproximadamente 1cm de espessura sobre o mousse disposto nas taças e deixe refrigerar por 30 min.

Preparo de café especial pelo método mellita

10g de café (se tiver moedor, moer na granulometria de açúcar cristal)

300ml de água

Preparo:

Leve a água para ferver. Se tiver termômetro, utilize a 94ºC. Caso não tenha termômetro, retire do fogo quando atingir a fervura.

Coloque o filtro de papel sobre o coador mellita e despeje metade da água para lavá-lo. Aproveite para deixar a água escoar para o recipiente que receberá o café filtrado para aquecê-lo. Descarte a água.

Disponha o pó de café sobre o papel filtro e verta a 1/3 da água delicadamente (derramando em fio lentamente) sobre o pó para hidratá-lo. Aguarde aproximadamente 30 segundos para que a água toda escoe.

Adicione o restante da água em duas etapas vertendo-a lentamente sobre a superfície do pó. Aguarde que a água escoa quase toda entre cada etapa.

Procure experimentar sem açúcar pois o café especial tem sabor mais agradável e suave que os comuns de supermercado. Se ainda assim não estiver só seu gosto, adoce como preferir.