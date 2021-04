Confira duas receitas de bacalhau para preparar no feriado da semana santa

A chegada da páscoa é marcada por celebrações religiosas, mas também se faz presente na cozinha, seja com os ovos ou em receitas com o bom e velho bacalhau, por exemplo. Em todo o Brasil, a época traz, há anos, o aumento na busca por peixes e, nada mais natural, na forma de prepará-los. Afinal de contas, você se perguntou qual cardápio preparar para a sexta-feira santa?

De acordo com Bruno Modolo, professor da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e consultor de negócios, o peixe pode até não estar habitualmente no cotidiano, mas a preparação do alimento nesta época do ano também está cercada de aspectos culturais.

“Relatos de pescadores do Mucuripe contam que as vendas chegavam a quase 200kg por dia na semana santa. Contudo, nesse período de pandemia as vendas caíram consideravelmente”, conta ele.

Mas se, ainda assim, a necessidade de preparar um peixe para celebrar o período de páscoa estiver presente, preparamos um guia especial de como preparar, quais as melhores formas e as possíveis receitas tanto para a sexta-feira santa como para este fim de semana. Confira abaixo:

Como preparar o peixe para a receita?

Por ser uma proteína muito sensível, Bruno Modolo aponta que a pessoa responsável por comandar a receita deve ficar atenta ao tempo no fogo, seja em formatos cozidos ou assados. De início, escolher o peixe pode ser essencial nessa tarefa.

Legenda: O peixe fresco pode ser essencial no andamento das receitas Foto: Shutterstock

“O ideal é escolher um peixe fresco, com a carne tenra, olhos brilhantes, escamas sem soltar com facilidade e aroma agradável. Grelhado, cozido, frito ou assado, o tempo de cozimento é bem curto, apenas para que a carne adquira o aspecto esbranquiçado”, revela.

Nesse momento, é necessário estar de olho para não passar do ponto. Caso isso aconteça, Modolo explica que a carne pode ficar enrijecida ou ressecada, interferindo negativamente no sabor da receita.

Qual a melhor forma de preparar o peixe?

Ainda considerando as características do peixe, Bruno dá uma dica crucial para quem não quer errar neste fim de semana. Segundo ele, o forno sempre será a “melhor pedida”.

“Temperar o peixe com antecedência para que pegue sabor é o ideal também. Enquanto o peixe assa, você também pode fazer os acompanhamentos”, lembra o professor.

Nesse momento, as cebolas, o alho e as salsinhas podem ser utilizadas para os toques finais.

Receitas para a páscoa

Entretanto, falar de preparação de peixes e páscoa é quase um convite para procurar receitas dessa época. Além disso, as pesquisas sobre o assunto e de como preparar bacalhau disparam quando a data se aproxima.

Para Bruno Modolo, uma combinação usada por ele é infalível: “bacalhau com tomates, pimentões, cebolas, alho, azeitonas, salsinha regados com bastante azeite. Acompanhado de batatas ao murro e arroz branco”.

Além disso, ele afirma que se pode substituir o bacalhau, que é um peixe colocado em processo de salga, por outros tipos encontrados facilmente em solo cearense como o Atum, a Guarajuba, a Cioba e o Galo do alto.

Exatamente por isso, trouxemos aqui três receitas básicas para apostar no pescado sem errar. Veja:

Bacalhau à Gomes de Sá

Legenda: Vindo de Portugal, o prato é um clássico dessa época do ano Foto: Shutterstock

Tradicional entre os portugueses, o bacalhau à Gomes de Sá também faz sucesso entre os brasileiros. A receita nasceu na cidade do Porto, em Portugal, e veio de um dono de armazém da Rua do Muro dos Bacalhoeiros.

Ingredientes:

3 postas de bacalhau dessalgado

2 colheres de sopa de azeite de oliva + 4 colheres de sopa

2 cebolas em rodelas

2 dentes de alho picados

2 xícaras de leite quente

4 batatas em rodelas (pré-cozidas)

2 dentes de alho picados

Pimenta do reino (a gosto)

2 ovos cozidos em rodelas

Meia xícara de azeitonas pretas sem caroço

Um quarto de xícara de salsinha picada

Modo de fazer:

Coloque as postas de bacalhau em uma panela e cubra com água. No fogo baixo, cozinhe o peixe por 20 minutos sem ferver.

Logo após, desfie e disponha em um refratário. Neste recipiente, cubra com o leite e reserve por cerca de uma hora e meia.

Ainda no refratário, utilize o azeite para regar, além de colocar o alho, as rodelas de cebola, as batatas e o bacalhau escorrido.

Passe novamente o azeite, tempere com a pimenta e leve o preparo ao forno preaquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos. Retirado do forno, é hora de regar com azeite, juntar os ovos, as azeitonas e polvilhar a salsinha para servir.

Bacalhau no forno

Legenda: No forno, o bacalhau ou outro tipo de peixe pode ser cozinhado com mais facilidade Foto: Shutterstock

Simples de fazer, o bacalhau no forno se assemelha ao Gomes de Sá, porém traz a simplicidade de menos ingredientes para administrar.

Ingredientes:

300 grama(s) bacalhau dessalgado em postas

1 cebola

1 tomate sem pele e sem semente

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

6 azeitonas sem caroço

Azeite de oliva

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer:

Corte a cebola, o tomate em rodela, os pimentões e as azeitonas.

Em uma panela diferente, coloque o bacalhau dessalgado e cubra-o com água para levar ao fogo alto e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e escorra a água.

No forno preaquecido, coloque um refratário com azeite no fundo, coloque os legumes e o bacalhau por cima, fazendo camadas. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 50 minutos.

Ao fim do tempo, deixe-o dourar por mais cinco minutos e retire para servi-lo.

Moqueca de Peixe

Legenda: Moqueca de peixe é receita comum em diversos estados brasileiros e pode variar de acordo com as regiões Foto: Shutterstock

Com o dendê como principal convidado da receita, a moqueca de peixe já caiu no gosto do brasileiro há muito tempo, mas exige um pouco mais de empenho na preparação.

Ingredientes:

1 kg de Cação em postas

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 cebola grande picada

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

5 dentes de alho

1 colher (sopa) de requeijão cremoso

200ml de leite de coco

2 tomates picados

300ml de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

Meio pimentão verde

4 pimentas dedo de moça em pedaços

1 maço de cheiro verde

Modo de fazer:

Na panela, coloque o azeite e o dendê para refogar a cebola e o alho. Logo depois, junte os pimentões e deixe por mais um minuto.

Ainda no mesmo recipiente, em fogo baixo, coloque o peixe temperado com sal e pimenta-do-reino, o leite de coco, os tomates, o molho de tomate, o requeijão cremoso, o cheiro verde e a pimenta.

Deixe que o preparo permaneça em cozimento por cerca de meia hora. Antes de tirar do fogo, decore com mais pimentão, salsinha e cebolinha a gosto.