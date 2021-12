Confira 4 receitas de tender para a ceia de Natal

Assim como o peru, o tender é uma das principais receitas de fim de ano. Um dos itens mais procurados na lista da ceia de Natal, a peça suína é versátil, com a possibilidade de ser servida com diferentes acompanhamentos.

Exatamente por isso, reunimos por aqui algumas das principais dúvidas sobre como prepará-lo, assim como algumas das receitas mais famosas do item. Confira:

Como temperar o tender?

O tender não precisa de temperos à parte justamente por já chegar quase pronto, ou seja, é pré-cozido. Ainda assim, caso seja da preferência, a receita pode ser incrementada com molhos ou ervas durante o tempo no forno.

Receitas de tender

Tender ao molho de abacaxi

Ingredientes

1 tender

1 xícara e meia de suco de abacaxi

1 xícara e meia de chá de vinho branco

1 cabeça de alho

Cravos-da-índia

¼ de xícara de chá de mel

2 ramos de alecrim

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Modo de fazer

Misture o suco de abacaxi com o vinho branco, coloque o tender para marinar e leve à geladeira, por 12 horas. Não esqueça de cobri-lo com filme ou papel-alumínio;

Preaqueça o forno a 200 °C, corte a ponta da cabeça de alho e transfira o tender para uma assadeira. Com a ponta de uma faca, risque a superfície, formando losangos, e espete os cravos nas junções;

Regue com a marinada, junte a cabeça de alho, os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido por 30 minutos;

Retire do forno, regue com o mel e volte a assar por mais 20 minutos. A cada 5 minutos, regue com o líquido da marinada;

Retire da assadeira, passe para uma tábua e cubra com papel-alumínio para não esfriar;

Em uma panela separada, derreta a manteiga, junte a farinha e mexa. Passe a marinada para a panela, bata com sal e pimenta até engrossar e apurar o sabor.

Tender ao molho de laranja

Legenda: Os cravos são geralmente colocados na peça para acentuar o sabor do tender Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 kg de tender

Cravinhos

1 colher de sopa de manteiga

4 laranjas

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de mostarda

Noz-moscada

Sal

1 colher de amido de milho

Modo de fazer

Faça cortes no tender formando losangos e espete os cravinhos;

Esprema o suco das laranjas e reserve;

Parta uma laranja ao meio e corte uma metade em fatias, enquanto a outra metade esprema na bandeja por cima do tender;

Coloque as fatias da laranja junto com o tender e mais 25 ml do suco da laranja;

Adicione uma colher de manteiga em cima do tender;

Cubra com papel-alumínio e leve ao fogo por 40 minutos a 200 °C;

Enquanto estiver no forno, regue com o suco da laranja que está na bandeja e cubra novamente;

Ao final, descubra o tender e regue abundantemente com o suco de laranja que está na bandeja;

Deixe até dourar e os losangos ficarem levemente abertos.

Tender com mostarda e mel

Legenda: Tender é um dos pratos mais tradicionais da ceia Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 tender

2 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de mel

200 g de cerejas frescas

1 manga média cortada em cubos

100g de nozes picadas

Cravo-da-índia

Cebolinha verde

Papel-alumínio

Modo de fazer

Prepare uma mistura com a mostarda e o mel, mexa bem e reserve;

Faça cortes quadriculares no tender, espete os cravos nas junções e lambuze-o com a mistura de mostarda e mel. Leve ao forno preaquecido a 180 °C coberto com papel-alumínio por 25 minutos. Enquanto isso, vá regando o tender com o caldo que se formar no fundo;

Retire o tender do forno e remova o papel-alumínio. Junte parte das frutas ao redor dele para que sejam aquecidas também e volte ao fogo baixo por mais 10 minutos;

Coloque o tender em uma travessa, decore com o restante das frutas e a cebolinha e sirva.

Tender assado com batatas

Ingredientes

1 tender com osso

20 unidades de cravos da Índia

2 colheres de sopa de mel

1 xícara de chá de suco de laranja

4 colheres de sopa de manteiga

4 cebolas grandes cortadas em cubos

400g de batatas bolinhas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de fazer

Ponha o tender em uma assadeira e faça riscos na superfície com uma faca, formando losangos.

Pincele o tender com o mel. Em cada intersecção dos losangos, espete 1 cravo;

Regue com o suco de laranja e cubra a assadeira com papel alumínio;

Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 45 minutos ou até o tender começar a dourar;

Coloque as batatas em outra assadeira e leve ao forno;

Aqueça metade da quantidade de manteiga e doure aí a cebola em fogo baixo, mexendo ocasionalmente até ficar dourada. Tempere com sal a gosto. Reserve.

Quando as batatas estiverem prontas, misture-as à cebola reservada e tempere com sal e pimenta a gosto.

Que tipo de carne é o tender?

O tender, tão comum nas mesas de Natal, é uma peça de pernil de porco defumado e processado, que também se assemelha a um presunto. Como já é comercializado quase pronto, ele pode ser utilizado em receitas de formas diferentes e não apenas assado.

As técnicas para fazê-lo, inclusive, são diversas. Alguns dos tenders são salgados e deixados para secar, já outros podem ser curados em salmoura por vários dias e, logo depois, defumado.

Para que serve o cravo?

O cravo-da-índia tem como principal função evitar que o tender estrague, além de evitar a aproximação de insetos que proliferam as bactérias no alimento.

Outro ponto do cravo é reforçar o sabor do embutido, justamente por conta da tendência e do aroma adocicado da especiaria.