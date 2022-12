Bolo de polvilho: saiba como fazer

Bater a margarina, o açúcar e os ovos, até obter um creme. Juntar ao creme o polvilho peneirado com a farinha e o fermento. Bater juntando caldo de laranja, e em seguida juntar a casca do limão raladas.

Colocar a massa em tabuleiro untando com margarina e polvilhada com açúcar. Pré-aquecer o forno durante 15 minutos na temperatura máxima. Enformar o bolo.

Cobrir com seguinte glacê: 3 xícaras chá de açúcar, 1/2 xícara chá de caldo de laranja, 1 colher sopa de caldo de limão. Levar ao fogo e deixar ferver até o ponto de fio. Retirar do fogo. Bater com uma colher de pau. Espalhar sobre o bolo ainda quente.