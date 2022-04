Bolo de castanha: veja como fazer

Massa

1 Bata a margarina, o açúcar e as gemas, junte as claras em neve, o leite, aos poucos, e a farinha de trigo. Acrescente a castanha do Pará ralada e por último, o fermento sem bater.

2 Leve ao forno quente em uma assadeira untada.

Recheio

1 Deixe as ameixas de molho em água fria. Descaroce-as e leve-as ao fogo com o açúcar a água até cobri-las. Deixe cozinhar bem e depois junte o vinho tinto. Retire do fogo e com um garfo, amasse algumas ameixas.

2 Em seguida corte o bolo ao meio e fure com um garfo. Recheie e una as partes do bolo.