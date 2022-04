Bisteca assada na cerveja: saiba como fazer

1 Lave as bistecas, seque-as e transfira para uma tigela. Tempere com sal defumado e a pimenta-do-reino. Reserve.

2 Descasque as minibatatas, lave em água corrente e coloque-as na tigela com as bistecas.

3 Descasque o alho e bata no liquidificador com o cheiro verde e a cerveja por 1 minuto. Despeje sobre as bistecas e cubra a tigela com filme plástico. Deixe marinar por 30 minutos.